九合一·台中︱盧秀燕輾壓中央級對手　國民黨女戰將穩上加穩

台灣九合一選舉開票進行中，六都之一的台中市，已由尋求連任的國民黨候選人盧秀燕宣佈當選。根據台媒報票系統，盧秀燕拿下超過72萬選票，輾壓民進黨提名的台立法院副院長蔡其昌，後者僅獲得47萬餘票，藍綠雙方差距或將超越前一屆選舉結果。盧秀燕有「媽媽市長」之稱，自2018年當選台中市長後，一直是國民黨女性政治人物的領頭羊，如今獲得高票順利連任，其在黨內作為女性戰將地位穩上加穩，或將在國民黨2024年重返執政之路扮演更重要的角色。



晚上19時15分左右，盧秀燕在支持者簇擁下到達競選總部，並發表勝選感言。盧秀燕以「市民家人」稱呼台中選民，宣佈這場選舉是由「台中市民」贏了，是台中市民重大勝利，比她個人當選更有意義。

今次台灣九合一大選投票率低迷，台中市六成五的投票率居六都最高。盧秀燕在演說中就此結果歸納出三大原因：一是台中市民挺身而出，拒絕負面選舉，堅持維持這個城市善良優質的選風與價值。二是台中市民展現出男女平等的意志，破除對於女性從政者的迷思和誤解，給予公平的機會。三是打破了台中合併升格以來市長未曾連任的魔咒，台中市民有很好的判斷力和開闊心胸，只要市長表現好就有機會可以連任。

有「媽媽市長」之稱的台中市長盧秀燕成功連任，得票遠甩民進黨對手立法院副院長蔡其昌。（Facebook／盧秀燕）

盧秀燕向台中市民承諾，她會好好受教學習，更努力更認真，繼續做一個好市長回報大家。

民進黨候選人蔡其昌則在稍早前自行宣佈敗選，他現身恭喜盧秀燕連任台中市長。蔡其昌表示「人生不用怕跌倒」，將會更努力、檢討自己，並感謝選民和競選團隊一直以來的陪伴，現場選民紛紛喊出「加油！」給予蔡其昌鼓勵。

本屆台中市長選舉，合格選舉人數共227萬4,520人，較四年前上屆選舉多出6萬1,731人。台中市曾由民進黨籍林佳龍執政，為贏回「綠地」，民進黨本次派出中央級的台立法院副院長蔡其昌對戰，蔡英文11度南下輔選蔡其昌，並喊出「下架盧秀燕」的口號。不過，選前歷次民調均由盧秀燕領先。16時投票結束後開始計票，盧秀燕一路領先，18時20分左右即超過當選門檻。