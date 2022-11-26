台灣大選︱選情冷上加冷　「下架民進黨」仇恨值與失望值雙重發酵

台灣九合一大選開票中，備受矚目的六都市長選情，國民黨候選人暫時領先四都。不過值得注意的是，本屆投票氣氛可用「冷上加冷」四個字加以形容，連激戰區新竹市最後投票率僅61.09%，還低於四年前上一屆選舉的65.44%。



選前國民黨方面主打的主軸是「下架民進黨」，從目前開票結果來看確實有奏效，握有執政權的民進黨大幅落後。可以看到的是，民進黨在台北市推出「防疫明星」、原衛福部長陳時中參選，卻意外引起相當部分選民不滿，有看法認為其「仇恨值高」，在掃街拜票時經常可見選民對其比出「倒讚」手勢。

2022年台灣九合一大選開票作業進行中，圖為新北市中和區一個開票所，民眾聚集圍觀開票情況。（張鈞凱攝）

此外，蔡英文在選前喊出「投民進黨候選人，就是投蔡英文」的口號，也被認為是戰術錯誤，對民進黨選情過度自信，卻忽略了「討厭民進黨」的氣氛正在蔓延，反而可能招致反效果。而一向被認為支持民進黨的年輕選票，在本屆選舉中也見不到聚攏效果，與以往不同的是，過去動員學生族群返鄉投票的專車或高鐵優惠，在今屆也都未有出動，或可說明執政黨方面亦已預估到正在失去年輕選民的支持。

選前對民進黨不利的消息紛紛傳出，包括防疫不利、疫苗弊端，以及社會治安重大案件頻傳、黑道與政治人物過從甚密等等。再加上林智堅「論文案」，以及在新竹市劍指民眾黨候選人高虹安的負面選舉操作過頭，都是令選民對民進黨敬而遠之的原因之一。

除此之外，過去民進黨擅長的「抗中保台」牌亦未奏效，民進黨政治人物曾赴中國大陸交流、經商的背景紛被爆料。故而選前各方民調，民進黨選情或將大敗幾乎在意料之中，主要縣市大勢底定，激不起綠營支持者投票的熱情。

2022年台灣九合一大選，國民黨桃園市長候選人張善政11月25日晚間舉行選前之夜動員大會，現場下起滂沱大雨。（國民黨提供）

至於國民黨方面，由於主打「下架民進黨」，但又缺乏令選民大幅轉向支持的動力，只能激出藍營基本盤出門投票，或吸引到少部分對民進黨失望的中間選民，總體氣勢不如2018年時有韓國瑜的「韓流」加持那般強烈，也是今屆選舉整體投票率下探的背景之一。

16時投票截止前，《香港01》記者在駐地附近投開票所觀察到的情形，選務人員都比前往投票的選民來得多，亦可印證選情冷颼颼的情況。以《香港01》在台灣長時間觀察的看法而言，此次選舉會出現「冷上加冷」、選民「心灰意冷」的現象，除了以上的分析之外，兩岸關係兵兇戰危的緊張態勢，以及去（2021）年底「四大公投」民生議題被操作為「藍綠對決」所帶來的失望與失落感，都是致使台灣社會對選舉投票期待值普遍下降的背後可能原因。