九合一大選｜性感網紅當選嘉義市議員　她的名字竟長達16個字

台灣周六（26日）舉行「九合一選舉」，名字超長的嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自參選以來，就憑性感的外形收穫不少關注，她最終亦不負眾望以2813票，得票率2.91%，成功當選嘉義市議員。



成功當選後，「田慎節」在Facebook發文稱，「謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚」。（Facebook@Molly 翎熹）

據台媒報道，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（以下簡稱「田慎節」）是全台名字最長的市議員候選人，一直因外貌受到關注。她實際上是台灣網紅主播「Molly 翎熹」，改名後首次投入選舉。周五（25日）在嘉義噴水池，她身著一襲婚紗進行選前之夜活動，一露面便引起轟動。

周六成功當選後，「田慎節」在Facebook發文稱，「謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚」，並指議會不是終點，「慎節的奇幻旅程也不會就此結束」。

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值得注意的是，「田慎節」日前在政見發表會上說，自己推崇公民不服從及惡法非法，並直言「如果影射我是口交惡徒，我將放棄法律追訴權，講田慎節無罪」。

政見方面，「田慎節」主要提出4點，包括廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化；舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節；嘉義市性專區設立；滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。