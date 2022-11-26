九合一大選｜47人涉違選罷法　高雄翁看不懂公投內容怒撕選票被捕

台灣今日（26日）舉行「九合一選舉」，將選出11023位地方公職人員，同時併首次修憲複決。據警政署統計，截至下午1時止，全台涉違反選罷法共計45件47人。



據警政署長黃明昭介紹，截至11月25日，賄選案件已查獲602件1705人，並查緝選舉賭盤46件88人等。而在投票日，截至下午1時止，全台涉違反選罷法共計45件47人，其中以撕毀、攜出選票26件28人及攜帶手機進入投票所14件14人較多。警政署呼籲民眾理性參與投票，配合選務作業，避免誤觸選舉法令，共同維護此次選舉所代表的自由民主及法治價值。

據台媒報道，多地均有撕毀、攜出選票的消息，例如，在高雄市，一名67歲嚴姓男子上午前往大社投票時，因看不懂公投內容，加上質疑現場人員不理他，於是憤而撕毀公投票，全案送請高市選委會裁罰。

全台涉違反選罷法共計45件47人，其中以撕毀、攜出選票等較多。圖為其中一宗發生在新北市永和區網溪國小投開票所的撕毀選票案。（聯合報）

在台北市，上午亦發生兩宗撕毀選票事件，其中內湖區一名39歲楊姓女子在情緒激動下撕毀選票，原因是蓋錯了章；北投區一名75歲郭姓老翁則因只想投里長和18歲公民權修憲複決，誤認為其不想投的市長選票和市議員選票須撕毀而誤墮法網。兩人後續由警方函送台北市選委會依法究辦、裁罰。

據公職人員選舉罷免法第108條第1項規定，民眾將領得之選舉票或罷免票攜出場外，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1.5萬元（新台幣．下同，約3787港元）以下罰金。另外，選罷法第110條第8項規定，故意撕毀領得之選舉票或罷免票者，可處5000元（約1262港元）以上5萬元（約1.26萬港元）以下罰鍰。

九合一大選今日舉行，多名政治人物到票站投票（點圖放大閱覽）：