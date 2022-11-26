九合一大選｜新任台北市長蔣萬安為蔣介石曾孫　曾稱港生無懼鎮壓

台灣「九合一選舉」塵埃落定，在台北市長選戰中，國民黨候選人蔣萬安宣布勝選，擊敗民進黨候選人陳時中及無黨籍候選人黃珊珊，為國民黨奪回台北市長的席位。

43歲的蔣萬安將成為最年輕的台北市長。蔣萬安是蔣介石的曾孫，其身世一直是台灣政壇的焦點。



+ 2

根據資料，蔣萬安是蔣介石的曾孫，其父親蔣孝嚴曾任國民黨副主席、台灣外交部長及總統府秘書長等職位。蔣孝嚴及其子女一直從母姓「章」，於2005年認祖歸宗方改姓蔣，蔣萬安亦因而從姓章改為姓蔣。蔣萬安是目前唯一從政的蔣氏家族第四代。

圖左至右分別為蔣經國、蔣孝嚴、蔣萬安。（合成照）

蔣萬安在台北出生長大，擁有美國賓夕法尼亞大學法學博士的學位，曾在美國當執業律師。蔣萬安於2015年宣布放棄美國綠卡，於2016年在國民黨大環境極為不利之下當選台北市立法委員，並在2020年成功連任，被視為國民黨黨內的新星。

蔣萬安曾發文指「香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。」（截圖）

蔣萬安曾在立法院審議同性婚姻等議題時投下贊成票，爭取不少年輕選民支持。在2019年香港爆發反修例示威之際，蔣萬安曾在Facebook發文表示，「香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意」。當時他又表示，「在台灣，一國兩制沒有存在的空間」。