九合一大選｜民進黨前立委驚天預測：一定是賴清德參選2024總統

台灣在26日（周六）舉行「九合一選舉」。根據已開票的領先優勢與當選門檻評估，國民黨今屆地方大選豪取包含4大直轄市（台北、新北、桃園、台中）在內的13席縣市長，民進黨僅取得包含台南、高雄在內的5縣市，版圖退守南台灣，並創下創黨36年來地方選舉最差紀錄。民眾黨則取得科技重鎮新竹市長一席。另苗栗縣、金門縣則由無黨籍參選人當選。

對此結果，民進黨前立委郭正亮今日在網路節目《新聞大白話》中表示，「這次的選舉最詭異的是外媒，不知道是不是被動員了，順着蔡英文的調子，也參與了這選舉，把這次選舉理解為和兩岸關係有關」，郭正亮更提到，「甚至有人無限上綱到未來的台積電，這簡直是匪夷所思」。

而針對民進黨輸掉的北台灣戰場，郭正亮指出，「我覺得今年台北市比較特殊，陳時中的年輕票流失蠻多的」；桃園市跟基隆市則是國民黨難得的整合，「這次真的完成整合，所以這次勝面大增，而綠營這次則是太樂觀了」。

此前郭正亮曾於《風傳媒》11月23日的網路節目《下班瀚你聊》中預測，民進黨最後可能是「4+1」（台南、高雄、屏東、嘉義、澎湖），如果再拿下基隆就是「4+2」。從眼下結果來看，郭正亮的預測符合現實發展。

2022台灣九合一大選，國民黨籍新北市長侯友宜得票超過113萬票，大勝民進黨對手林佳龍，連任成功。圖為11月25日晚間侯友宜陣營舉行選前之夜造勢大會，主辦單位表示現場湧入超過5萬人。（侯友宜競選辦公室提供）

而在《下班瀚你聊》中，郭正亮也預測，若民進黨九合一大敗，民進黨內批評聲浪一定有，造成的結果可能是蔡英文硬不下台，但聲音越來越強大，如果最後批評的聲音很大，蔡英文可能會找信得過的人當民進黨主席，但無論如何，民進黨秘書長林錫耀一定會下台，「因為這次選舉都是看林錫耀公布的民調，就是這次選舉的最大特色的反指標民調」。

郭正亮研判，如果最後是這樣的狀況，硬推陳建仁就不可能，一定會是賴清德參選2024總統，「民進黨有個能力是很強的，就是西瓜偎大邊（意指向勢力強大一方靠攏）的速度之快」，且如果九合一大敗，現在靠蔡英文的人12月也會馬上改口靠賴清德，但這也不等於鄭文燦不會擔任行政院長。

郭正亮解釋，若民進黨九合一未大敗，鄭文燦想擔任行政院長恐會面臨艱難決定，因為可能必須挺陳建仁，「原本的算盤是拱陳建仁出來選，總統初選出現有人硬槓，英系再去控制民調，且鄭文燦組閣就可以分裂新潮流」，但若九合一大敗，鄭文燦組閣的機會還是很高，只是賴清德最後選總統就應該更確定了。