九合一｜台媒盤點「更生名單」　竟有三名「重大前科犯」成功當選

2022年台灣九合一選舉落幕，民進黨創下史上最慘潰敗，縣市首長部分僅拿下5縣市。另一方面，台媒盤點此次選戰，出現許多曾涉及重大刑案的候選人，其中以苗栗縣長候選人鍾東錦以及參選嘉義縣議員的中華職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜最受關注，兩人最終雙雙當選，此外，曾被列為十大槍擊要犯的現任議員段樹文也成功連任。



鍾東錦今年5月自爆曾因持刀劃破他人肚皮涉犯殺人未遂，也曾經被移送管訓，被關了一年多，後又被苗栗縣長對手之一的宋國鼎爆出曾踹人致死、犯下傷害致死罪。不過，鍾東錦26日以124,603票，得票率42.66%，成功當選苗栗縣長，終結了國民黨在苗栗縣長達72年的地方執政。

鍾東錦（右，白衣者）選前曾對外解釋昔日「殺人未遂」發生原因，稱與朋友酒後起爭執，別人先打他，而且人手多，「我就順便在吧台拿起一把西瓜刀劃破肚皮」，「這件事是不對，但是否就等於黑道是需要打上問號」，言論震驚台灣輿論。（Facebook@鍾東錦）

堪稱中華職棒球迷惡夢的假球案組頭「雨刷」蔡政宜，今次投入嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）縣議員選戰，蔡政宜曾是2009年「黑象事件」（蔡政宜涉嫌收買職棒球員打假球，且由於牽連球員多為兄弟象隊球員，故稱「黑象事件」）中的假球案主謀，後遭判刑3年8個月，於2016年期滿後出獄，今年初嘉義縣各大活動就已可看到「雨刷」的牌子豎立，而26日開票結果，蔡政宜靠著9,496票的最高票，成功當選。

中信兄弟前身為兄弟象，是中華職棒創始球隊之一，拿過16次季冠軍及7次台灣大賽冠軍。球隊在2015年球季開始以「猛象」做隊徽。（IG@mia_ya_1211）

參選桃園市八德區的段樹文先前靠著遞補上任議員，段樹文曾被列為為十大槍擊要犯，1984年間，段樹文夥同洪國華、劉煥榮、游國麟等人殺害郭江南；1996年再因治平專案入獄，段樹文今以11,436票成功連任桃園市第三選區八德區議員。