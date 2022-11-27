九合一大選｜「4大美女」全部當選 除「翻版IU」陳紫渝還有她們
撰文：中天新聞網
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《中天新聞網》15日曾報道陳紫渝、紀詠心、何芝寧、洪佩琦4大美女里長候選人，26日開票結果揭曉，4位年輕正妹全部當選，她們也陸續發表勝選感言。
新北永和永福里長當選人陳紫渝年僅24歲，亮麗外表不僅Facebook近13萬人按讚，更在初次參選便以788票當選里長，26日勝選後開心感謝選民支持，承諾未來會好好替里民服務；陳紫渝的政見以交通議題為主，期望能改進里內號誌標示不清的問題。
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同在永和、新廍里長當選人紀詠心有近10年模特兒資歷，本屆選舉獲645票，她感謝里民支持，未來會努力帶新廍里向前衝；現年27歲的紀詠心身高168厘米，18歲時參加選拔踏入模特兒圈，因考量生涯發展及在長輩鼓勵下決定參選。
新竹市東區頂埔里長當選人何芝寧，本屆選舉獲577票，雖尚未發表勝選感言，但已有不少網友在Facebook留言祝福；25歲的何芝寧先前從事科技業務，受新竹市副議長余邦彥鼓勵決定參選，也希望在年輕時可以多體驗人生，政見以改善交通為主。
南投縣草屯鎮敦和里長當選人洪佩琦年僅23歲，本屆選舉獲1599票，26日晚間勝選後，Facebook發文感謝鄉親願給政治素人機會，將把握機會好好做事；洪佩琦在大學時有感城鄉差距過大，決心以年輕人的方式行銷在地。
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