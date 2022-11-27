九合一大選︱18歲公民權修憲複決反對票眾多　美學者：令人訝異

台灣昨日（26日）完成「九合一選舉」，中央執政的民進黨表現創下創黨36年以來最差紀錄。今次選舉同時併首次修憲複決，惟亦未能通過。美國學者祁凱立表示，選舉結果與選前民調的差距不大，但他對國際因素幾乎未產生任何影響，且18歲公民權修憲複決投票反對與贊成人數相差之小感到訝異。



據《中央社》報道，祁凱立是史丹福大學智庫「胡佛研究所」學者，他對修憲複決投票的結果感到意外和有點失望，尤其對反對票超過501萬票感到十分驚訝。他認為，台灣男性到18歲既然要服兵役，應該也要能夠投票，就這點來看，台灣似乎和世界上其他民主國家作出不同的選擇。他又指，10月中共二十大報告涉台部分多次提及兩岸統一，但相關議題並未在這次選舉中發酵。

對於這次選舉結果，祁凱立認為主要影響的因素有三點，一是國民黨過去在地方選舉表現就不錯；二是現任縣市長多為國民黨籍，國民黨原本就具有執政優勢；三是民進黨執政已6年多，選民對於這樣的長期執政多少感到有些厭倦，導致選舉結果不利於民進黨。

國民黨的蔣萬安最終獲得逾57萬票當選台北市長。（蔣萬安Facebook）

他認為，地方層級選舉和中央層級選舉關注焦點不同，後者重視國際和兩岸關係，不過今次選舉結果將會給兩黨內部在面對2024總統大選的問題時帶來重大變化。民進黨方面，蔡英文辭任黨主席後，該黨未來的走向和黨內勢力消長的問題將再度浮現，而國民黨隨著2024贏面變大，總統提名競爭勢必將更加激烈。

雖然對選舉結果感到訝異，不過祁凱立認為，民意在短短4年之間變化迅速，顯示台灣的民主環境非常健康，代表任何政黨執政，都必須更認真聆聽選民的心聲並回應，倘選民不同意執政者的政策方向，很快就有可能換人當家。他續指，台灣民主充滿活力，各地競爭十分激烈，即使在國民黨執政的縣市，也會見到民進黨踴躍提名，反之亦然。反觀在美國，傳統民主黨或共和黨的鐵票倉中，不僅選民意向難以動搖，非執政的政黨甚至對提名興趣缺缺。