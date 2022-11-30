江澤民逝世︱台海危機戰爭邊緣 「江八點」未竟的和統善意
前國家主席江澤民於11月30日在上海病逝，享年96歲。江澤民任內兩岸剛從互不往來近40年重新開啟交流的大門，其任內兩岸互設海基會、海協會，開啟兩岸政府授權的非官方互動；1996年台海危機、1999年李登輝「兩國論」，也都是在江澤民任內發生的。因此，在其掌權時期的兩岸關係，或可稱為時有危機、但機會也存在的狀況。
江澤民是在1989年六四事件爆發後的中共十三屆四中全會上被選為總書記，接替因六四事件去職的趙紫陽。當時，由於內外不安因素紛起，大陸內部有政局動盪、外部則有國際共產主義政權紛紛垮台、蘇聯甚至發生了「8·19政變」，戈巴卓夫（Mikhail Gorbachev，內地譯作戈爾巴喬夫，台譯作戈巴契夫）遭到軟禁，雖被葉利欽（Boris Yeltsin，台譯作葉爾辛）搭救，但難以挽回蘇聯頹敗的終局。因此，江澤民政權在外界看來，不但面臨重重考驗，也可能只是一個「過渡政權」。
不過，從事後的發展可以看到，江澤民成功扮演了中共統治者的角色，也掌握了中共大權，直到2005年卸下中央軍委主席之後。這段期間內，兩岸從恢復交流初期，歷經了台商西進，以及台灣自身民主化與政治發展的影響，皆讓江時期的兩岸關係時好時壞，但機會一直都在。
1990年6月11日，接任中共總書記尚未滿一年的江澤民，在大陸「全國統戰工作會議」開幕式上表示，只要兩岸坐下來，本着「一個中國」的原則，而不是搞「兩個中國」、「一中一台」或是「一國兩府」，則一切問題都可進行討論與商量。也就是這樣，使兩岸關係相當程度和緩，也對後來兩岸兩會的成立、以及舉行「汪辜會談」奠下基礎。
台灣海峽交流基金會（海基會）是在1990年11月21日成立的，主要負責處理官方授權的兩岸相關事務。隨後大陸也在1991年12月成立「海峽兩岸關係協會」（海協會），作為與海基會對等接洽的單位。1993年4月27日到4月29日，海協會會長汪道涵和海基會董事長辜振甫在新加坡舉行了「汪辜會談」，對兩岸非官方互動、經貿之間的往來與良性發展具有極大影響。
甚至，1995年1月江澤民還提出「江八點」，期盼兩岸能夠持續發展。江八點的內容主要為：
1. 堅持一個中國原則；
2. 對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。但是，反對台灣以搞「兩個中國」、「一中一台」為目的的所謂擴大國際生存空間的活動；
3. 進行海峽兩岸和平統一談判。在一個中國的前提下，什麼問題都可以談；
4. 努力實現和平統一，中國人不打中國人；
5. 發展兩岸經濟交流與合作、加速實現直接「三通」；
6. 高舉中華文化；
7. 歡迎台灣各黨派各界人士交換有關兩岸關係與和平統一的意見，也歡迎他們赴陸參觀訪問；
8. 歡迎台灣領導人以適當身份前來訪問，同時也願意接受台灣的邀請前往台灣。並強調「中國人的事我們自己辦，不需要藉助任何國際場合」。
稍晚，李登輝也於4月召開的台灣「國統會」上提出「李六條」。李登輝表示，在兩岸分治的現實上追求中國統一；以中華文化為基礎，加強兩岸交流；增進兩岸經貿往來，發展互利互補關係；兩岸平等參與國際組織，雙方領導人藉此自然見面。兩岸均應堅持以和平方式解決一切爭端；兩岸共同維護港澳繁榮，促進港澳民主。雙方一來一往，雖未有實際接觸互動，但亦展現了各自的善意。
不過，1995年6月，李登輝成為首位在總統任內赴美國進行公開演講的台灣領導人，大陸方面認為其實質意圖是在鼓吹兩個中國，使兩岸關係降温，並進一步導致1996年的台海危機。就在台海危機消弭、李登輝續任總統後，兩岸重新恢復溝通，及至1998年10月14日，辜振甫與汪道涵兩人才在上海再度碰面，並達成加強對話、恢復協商的共識；甚至汪道涵也答應他日赴台進行汪辜三會。辜振甫還前往北京與江澤民見面，兩岸氛圍看似又將熱絡。
然而，1999年年中，李登輝在蔡英文等學者的協助下，提出兩岸是「特殊的國與國關係」的「兩國論」，再次重創雙方好不容易重新創建起來的良善互動環境，也讓汪道涵的台灣行至其過世從未能實現。2000年，台灣發生首次政黨輪替，支持台獨的民進黨陳水扁當選總統，也帶給外界兩岸是否有可能再度摩擦或不相往來的遐想。
在陳水扁「四不一沒有」的就職演說中，或許讓大陸感受到些許的誠意，某種程度上緩和了大陸的疑慮，當時中共國務院總理朱鎔基表示，大陸將對陳水扁「聽其言、觀其行」。甚至當2002年陳水扁在8月時提出「一邊一國論」後，江澤民在該年稍晚舉行的中共十六大仍宣示「三個可以談」，也就是在「一個中國前提」下，什麼問題都可以談。可以談正式結束兩岸敵對狀態問題、可以談台灣地區在國際上與其身份相適應的經濟文化活動空間問題、也可以談台灣的政治地位等問題。
綜觀江澤民時期的兩岸關係發展，因為彼此都面臨到了不同的內部問題，台灣是民主轉型、大陸是改革開放剛剛起步，雙方都處在摸着石頭過河的階段，也相對存在較多的發展可能。雖然在其治下，兩岸曾發生過台海危機，但整體而言，江澤民時期的兩岸關係，雖有危機，但機會也一直都在，兩岸並未因某些齟齬就老死不相往來。逝者已矣，對海峽雙方來說，在危機中找到轉機，是江澤民時期兩岸關係可帶給彼此的啟示。