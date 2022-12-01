江澤民逝世｜一位不一樣的中國共產黨領導人

人總是要死的，關鍵是怎麼活，怎麼活才能對得起這一生的光陰，才能在死去的時候了無遺憾。

江澤民有沒有遺憾我們不清楚，可能有吧，也可能沒有，但有一點是肯定的，他絕對對得起這96年的光陰。

1989年中國發生了「六四」天安門事件，趙紫陽下台，是年63歲，已經接近退休年齡，做好了準備退休後到大學當老師的江澤民被鄧小平、陳雲等政治老人相中，被提調進京，從此登上中國政治舞台的中央，開始了他最輝煌的政治人生。

從這一天起，直到去世，他都是中國政壇的話題人物，國際媒體的流量明星。這期間，至少有一半時間，他都是中國名義或實質上的最高領導人，中國共產黨的第三代領導核心。

1998年12月31日，江澤民發表新年講話。（新華社）

在中共政壇，像江澤民這樣背景出身的人要在這個位置立住腳並不是那麼容易的事，尤其在當時特殊的國內政治與國際鉅變背景下，他的兩位前任，胡耀邦和趙紫陽先後下台就是因為未能駕馭處理好這些關係。中國共產黨是一個兼具了列寧主義鬥爭精神與深厚中國政治文化傳統的精英政黨，儘管它的運轉機制看起來好像沒有西方選舉機制那麼熱鬧，但是其競爭的激烈卻一點都不比選舉政治弱，甚至比選舉政治競爭更為激烈殘酷，對領導人的要求更高，更需要手腕與謀略。在中國，這被稱為政治智慧。

江澤民顯然是一位有着超常政治智慧的人，要不然我們可能今天就沒有機會這樣紀念他了。很多人寫政治人物的紀念文章總是從他們如何表現不凡切入，用大段文字來回顧他們的生平，條分縷析總結他們的政績，尤其中國共產黨的政治人物傳記更是如此，好像只有這樣才能突顯他們光輝偉大的一生，生怕有關他們如何掌握和鞏固權力的描述會有損他們的政治形象，包括這次江澤民去世後官方的訃告也是如此。

但實際上，任何一個政治人物，不管是古代的還是當代的，是中國的還是外國的，是偉大的還是猥瑣的，如何掌握和鞏固權力都是開啟他們政治人生的第一步，是他們必須通過的第一場考試。江澤民明顯是這場考試的優等生。

中共領導人與航母。（新華社/VCG）

考試通過後的江澤民做了很多大事，中國共產黨中央委員會在11月30日發布的訃告中用了整整七個大段、2784個文字來回顧總結。

包括他1989年上任後如何處理「六四」天安門政治風波，「旗幟鮮明堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，堅持改革開放，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，打開了我國改革開放和社會主義現代化建設新局面。」

從中共十三屆四中全會到黨的十六大的十三年中「抓住機遇、深化改革、擴大開放、促進發展、保持穩定，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配製度，制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略，鋭意推進經濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革和其他各方面改革，開創全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，堅持『和平統一、一國兩制』的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面，推進黨的建設新的偉大工程，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀。「

1992年10月，中共十四大閉幕後，鄧小平（右）與江澤民握手。（法新社）

包括在軍事方面，他「深刻洞察和把握國內外形勢的重大變化和世界新軍事變革的發展趨勢，對加強國防和軍隊現代化建設提出了一系列新論斷新舉措，豐富和發展了毛澤東軍事思想和鄧小平新時期軍隊建設思想，創立了江澤民國防和軍隊建設思想，領導國防和軍隊現代化建設取得了巨大成就。」

在思想路線與意識形態層面，他「圍繞建設中國特色社會主義這個主題，在改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各方面都提出了一系列新思想新觀點新論斷，為堅持和發展黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗作出了傑出貢獻。特別是他集中全黨智慧創立了『三個代表』重要思想，實現了黨在指導思想上的又一次與時俱進，體現了一位真正馬克思主義者的巨大政治勇氣和理論勇氣。」等等。

江澤民95歲生日。（微博@大弟子傳媒）

2009年4月23日，在杭州曾經工作的中國聯合工程公司，江澤民對自己擔任領導人後的工作簡短評價如下。他說：「到了北京我幹了這十幾年也沒什麼別的，大概三件事，一個，確立了社會主義市場經濟，第二個，把鄧小平理論列入黨章，第三個，就是『三個代表』。如果說還有一點成績，就是軍隊一律不得經商，這個對軍隊的命運有很大關係，因為我後來又幹了一年零八個月，等於說我在部隊幹了15年軍委主席，還有98年抗洪也是很大的，但是這些都是次要的，我主要的就是三件事情，很慚愧，就做了一點微小的工作，謝謝大家。」

謙遜，有一絲絲的驕傲，難掩溢於言表的自信，似乎還帶有一點點渴望得到他人肯定的期待，一點都不「八股」，也沒有什麼「偉光正」等言詞——幾乎每一個家裏有優秀學生的家長，都從孩子們身上感受過這種心態，特別當他們考了一個不錯的成績，或者捧回某個大獎之後。

已經八十多歲高齡的江澤民仍然逃不掉這種脾性，他就是這樣一位感情豐富、喜怒形於顏色、有血有肉的領導人，一位非常不一樣的中共領導人。

他總是露出招牌式的毫無心機的笑。他當眾為來賓唱歌，為美國客人指揮樂隊，會玩好幾種樂器，到夏威夷換上泳裝就去下海游泳，用英語當眾背誦林肯的葛底斯堡演說，被記者提問惹惱後訓斥記者「too young too simple"。他曾經留學蘇聯熟練掌握俄語，興之所至還會隨口吟誦中國古典名句可謂出口成章，國內幾乎各大城市都留下過他書法自成一格的親筆題詞。在科技領域，他還是一位真正的專家，一位相當優秀的工程師。

2002年10月25日，美國總統布殊在其私人牧場會晤中國國家主席江澤民。布殊和夫人勞拉（Laura Bush）在門口歡迎江澤民和夫人王冶坪。（新華社）

但是，如果只是這些，那江澤民根本就不可能在梟雄雲集的中共政壇站穩腳跟，更不可能駕馭那個動盪變幻的時代，成為那一代的領導核心。

在「六四」後那個亟需打開國際格局的特殊時期，在上世紀九十年代到本世紀頭些年的戰略機遇期，大概也只有他這樣有開放意識，敢於與世界打交道，同時又善於與世界打交道的領導人，才能團結帶領中共，完成那個時代的歷史任務。如果說鄧小平開啟了中國現代化，那麼江澤民就是中國現代化的真正領導者。他沒有辜負那個時代，也沒有辜負他的伯樂鄧小平、陳雲等人。

他任內及後來中國社會比較嚴重的腐敗問題，以及在國家治理與發展過程中對底層民眾關照不夠等，這些似乎也沒什麼值得諱言的，畢竟在他執政的年代，言論環境還是較為寬鬆的，以他的包容，應該也不會因為在紀念他的文章中提到這些事而生氣。

現代中國已經不是封建社會了，辛亥革命早在一百多年前就已經推翻了帝制，建立了共和。但是，如果——我們只是說如果，如果現在是中國古代，按照駕崩後的規程為帝王上諡號，用「文」字為江澤民上諡大概不會有什麼爭議吧。在中國共產黨已經101年的歷史中，在新中國成立這73年中，除了文韜武略的開國「太祖」毛澤東，又有哪個最高領導人能比江澤民更有文采、更有才情呢？之前沒有，之後大概也很難有吧。

江澤民生於揚州，晚年常住上海，他似乎非常喜愛上海這座近代中國開埠最早、最現代、最開放，同時也最具煙火氣息與海派氣質的國際城市。他在這座城市求學、工作，從這個城市出發登上中國最高領導崗位，最終又在這個城市去世，和這個城市結下了深厚的緣分。

還有一件事，2011年有香港媒體誤報江澤民死訊，我們是第一個闢謠的。好遺憾他這次沒有再給我們闢謠的機會。

謹以此文紀念江澤民，這位不一樣的中國共產黨總書記，曾經的中國最高領導人。他這一生是精彩的，他對得起這96年的光陰。