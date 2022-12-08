大陸再禁台漁產品　魷魚秋刀魚在列　99.9%品項、逾百業者受影響

中國大陸海關總署8日突然宣佈禁止台灣漁水產加工品入關，秋刀魚、魷魚和午仔魚在列。農委會傍晚18時召開臨時記者會，副主委陳駿季證實，受影響的水產品包括秋刀魚、午仔魚、鬼頭刀、鮪魚、以及魷魚，其中以魷魚、秋刀魚、午仔魚為大宗。



台媒《東森新媒體ETtoday》報道，華南一帶台商指出，台灣水產品進口到大陸的品項，截至今（8日）99.9%全軍覆沒，只剩下一家業者「味一食品」沒有暫停進口，其他分類的品項超過一半以上都被暫停進口，整體影響率高達65%。



台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會8日發出緊急通知，指出台灣水產品生產企業在大陸的註冊狀態，幾乎全數暫停進口或註銷，引發產業界震驚。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長施教智表示，「是全面影響，影響水產品、水產業者甚鉅；公會是今天上午接獲通知。」

農委會副主委陳駿季傍晚出面說明。（翻攝聯合報）

農委會副主委陳駿季表示，從中國海關總數查到，台灣共有800多件的水產品業者暫停銷往中國大陸，其中600多件被禁止是因為這些業者沒有申請補件、或者轉移市場等等因素，本身沒有意願申請、或已被廢證。台灣現在目前銷往中國大陸，大概有100多家業者提出補件申請(申請案期限到今年8月31日止)，僅有1家允許輸中，至於銷售甚麼品項水產品，農委會仍在調查。

陳駿季表示，這案子基本上是跟2021年4月，中國大陸向全世界各國要求，凡所有的產品銷往中國，都需要進行註冊，如果沒有完成註冊，就不能銷往中國大陸有關。

今年6月10日，中國大陸宣布禁止台灣石斑魚輸入。（聯合報）

陳駿季說，農委會與食藥署並沒有收到中國大陸海關總署任何通知，是直接在中國大陸網站上調閱到的資料，目前正洽食藥署詢相關管道，向中國大陸海關總署查證，這樣的程序是否有需要補件的地方，希望盡速完成補件完成註冊，讓水產品順利銷往中國大陸。

據農委會統計，台灣今（2022）年到11月為止，出口到中國大陸的水產品共6萬7087公噸；秋刀魚共出口1萬1125噸，最大出口國是韓國，其次為日本，中國排名第三，約1573公噸。此外，台灣午仔魚共出口7679公噸，外銷以中國為主，累計外銷到中國有5246噸

佩洛西訪台後上百家台灣食品業者被暫停進口到大陸

《東森新媒體ETtoday》採訪台商，他指出台灣水產品進口到大陸的品項，截至今（8日）99.9%全軍覆沒，除水產品外。台灣生產商整體在大陸海關總署登記總共是3232個品項，11月18日至今有2199品項禁止進口到大陸，受影響率高達65%。

該台商指出，自從佩洛西（Nancy Pelosi，又譯：裴洛西、波洛西）訪台後，上百家台灣食品業者被暫停進口到大陸，被禁止理由包含公司登記資料、食品原料、標籤等訊息重新更新，並且要求拿到大陸三證才能進口，但截至目前，業者補件後，被禁止的台灣名單沒有一家解禁，也沒收到大陸海關總署相關訊息。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

報導指出，該台商表示，「這一次水產品被禁止只是延續之前『禁令』，沒想到高達99.9%全部陣亡，真的無法想像，影響十分巨大。很多台灣漁民非常錯愕，因為大陸方面是無預警發布，連相關公告都沒有發布。」

中國大陸自去年（2021年）2月25日，以有3種介殼蟲為由，突宣布3月起全面暫停台灣鳳梨輸入中國大陸的貿易。9月19日再通知，因多次檢驗出有害生物「大洋臀紋粉蚧」，9月20日起，禁止台灣蓮霧、釋迦進口。

今年6月10日，中國大陸宣布禁止台灣石斑魚輸入；8月1日將台灣上百家食品廠、漁船、茶葉廠與蜂蜜廠等列為「暫停進口」名單，8月2日佩洛西抵台，8月3日，中國大陸再宣布暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、竹筴魚等輸入中國大陸。