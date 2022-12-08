台灣2022年代表字出爐　撐、騙、亂、偽　皆不及「這字」夠代表性

疫情未平、俄烏戰爭又起，加上全球能源吃緊、美國貨幣緊縮與通膨壓力，從蛋價、小吃到電費無不漲漲漲。萬物齊漲。「台灣2022代表字大選」票選結果今天公布，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。票選第一到第十名的2022年度代表字，依序為漲、撐、騙、假、望、盼、困、亂、轉、偽。



「台灣2022代表字大選」早前公布「漲」為年度代表字。（聯合新聞網授權使用）

「台灣2022代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦55個代表字，歷經26天，累積民眾電話與網絡、簡訊投票共計75385票。

「漲」字由中華電信董事長謝繼茂推薦。他表示，今年受到俄烏戰爭、能源吃緊、疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響，造成物價上漲。在總票數75385中，漲拿下了7871票，比第二名的「撐」（6768票）多了1103票。

「撐」字由中信文教基金會董事長馮寄台推薦。他表示，新冠肺炎讓世界苦撐三年，撐到國門開放，迎向更多挑戰：全球經濟衰退、緊張的兩岸關係等。台灣人憑着韌性，百年來撐過許多難關，未來定能逆風撐船，突破困境。

激烈的選戰之下，新竹市前市長林智堅的「論文門」引發「一屍多命」，其核彈級的爆炸力迄今仍持續壟罩台灣政壇。此次代表字大選，眾多網民敲碗期待「抄」字，可惜並無推薦人推薦此字。但包括第三名的「騙」、第四名的「假」與第十名的「偽」、第11名的「拗」與13名的「剽」，也都跟論文案有關。

政大傳播學院教授蘇蘅推薦的「騙」字拿下6595票居第三名。其推薦理由指出，從柬埔寨人蛇詐騙，到學歷論文抄襲造假，欺騙衝擊社會信任，希望早日重拾人心良善。

教育部前部長曾志朗推薦「假」字。他指出，社會假象不斷，高官假情假義、假公濟私、假裝不認識。社會充斥假新聞、假訊息；學術界出現假論文、假學歷，造成假教授、假博士與假碩士。監獄假釋真放、柬埔寨假聘用真詐騙、論文假機密真封存，擔心台灣變成假民主真獨裁。

台大醫院院長吳明賢推薦「偽」的理由是「論文抄襲、學歷真假、疫苗效果、種類和劑數紛爭、社群網路疫情訊息之亂，真偽難分難解，至為關鍵的一年。」

104人力銀行董事長楊基寬推薦「拗」，其理由簡短有力—政治人物與生俱來的烏賊基因。作家王正方推薦「剽」的理由同樣讓人拍案叫絕—剽竊：抄襲他人著作，取他人財物。剽，票字旁邊一把刀，割收選票。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第15年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020的「疫」、2021年的「宅」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

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