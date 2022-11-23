鄭州富士康爆發暴力抗議　網傳員工不滿簽新合約與招聘條件不符

撰文：林芷瑩
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河南鄭州富士康早前因爆發疫情，屢傳員工徒步逃離工廠返鄉。富士康其後證實消息，並指會妥善安排員工的去留問題，本月初更公布激勵新政招聘，只要員工在本月全勤就可獲超過15000元的獎金。
不過，Twitter今日（23日）傳出多段影片，大批富士康員工拆毀障礙物，並與身穿防護衣的工作人員爭執，雙方一度發生流血衝突，有人受傷。

據Twitter的網民轉述，今日凌晨時分現場已經失控。據傳，鄭州富士康暴動的原因並非疫情封控，而是因為工資與合約的原因，十幾萬年輕員工感覺被欺騙才會抗議；有員工拆毀富士康廠區大門，並推翻警車。

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從影片可見，有維護治安的工作人員與富士康員工打鬥，現場曾冒起白煙，疑似是釋放催淚彈或有人用滅火筒噴射白色粉末；另有大批員工推倒鐵皮圍欄，步行離開富士康園區。

有影片顯示，大批身穿防護服及警服的人到場，部份人手持寫有「鄭東巡防」的盾牌及黑色警棍，現場的富士康員工與對方叫囂幾番後突然向前跑，並大聲喊「打人啦」。另一片段則顯示，多名身穿防護服者及警服的人用鐵棍毆打一名身穿紅衣的男子，拍片者亦被對方威脅「不要過來啊」。

另有網傳消息稱，富士康在全國各地招人到鄭州的園區上班，開出的條件很豐厚，現時總共有十多萬人去上班。富士康曾承諾新舊員工分開住宿，但實際上是住在同一個宿舍樓，且舊員工已經7、8天沒有做核酸檢測，意味着有陽性感染者與新員工一起住宿、上班，不少新員工都感到恐慌甚至被欺騙。

此外，員工昨晚統一收到富士康的通知，新員工需要簽訂一份全新的合約，與招聘時富士康出具的合約完全不付，導致員工認為富士康是故意欺騙，讓他們上當受騙，最終引發暴亂。

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