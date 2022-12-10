大陸海關再禁止金門高粱、台啤等產品　台商爆料：下週會更多

日前中國大陸海關總署因註冊資訊不完整，宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，一年影響達新台幣60億元。12月9日晚間又突然新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。



台酒於今（10）日發聲明證實消息。聲明指出，台灣啤酒12月出口中國金額約130萬元訂單，遭全數暫停出口。台灣行政院長蘇貞昌表示，中國大陸此舉不符合WTO規範，政府會盡量和中國大陸相關單位溝通爭取、循WTO管道申訴，同時盡全力幫忙受影響業者。



中央社報道，中國大陸海關總署官網「港澳台地區生產企業註冊資訊」，登記「蒸餾酒及其配製酒」28個項目中，有11個狀態顯示為暫停進口，其中包括金門酒廠、台虎精釀、金車、台灣菸酒、雲山酒廠等業者。

此外，在「飲料及冷凍飲品」的354個項目中，共23項的註冊有效日期尚未截止卻被標註暫停進口，受影響業者包括黑松、維他露、統一、泰山、大西洋飲料、京都念慈菴藥廠等。

台灣啤酒突然被禁。（Instagram @lemongardenia）

《聯合報》採訪台商，該台商透露，此波暫停進口影響「比較有名氣的產品」，像是台啤系列、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等。該台商表示，台灣啤酒雖因官方背景長期被打壓，但知名度大，金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌則一直賣得很好，每年在大陸銷售額達數億人民幣，被禁影響不小。

該名台商也指出，這批酒水飲料突9日被暫停進口，實際上被禁的企業可能更多，他表示，「但情況太混亂，誰也說不清楚，聽說下周被暫停進口的還會更多」。

此外他也分析，部分業者在註冊訊息相關資料中出現「中華民國」，而非「中國台灣」有關係。他表示，有業者已經重新繳交資料，「不過台啤就很難辦了，因為是國營」。

台灣食藥署食品組副組長鄭維智表示，食藥署12月9日上午透過電子郵件發文給中國大陸，中國大陸傍晚有回函，表明台灣在7月1日到8月31日間，遞交申請的465件申請案件，其中119件已經完成註冊，其餘346件需要補件，但補件並沒有押上期限。

鄭維智表示，目前狀況非常混亂，食藥署得先從國內的系統整理資訊，再比對中國大陸海關總署的資料，確定是否是這一次有申請的案件。目前清查受到影響的飲料，是大西洋公司（其他飲料）、黑松（碳酸飲料、茶飲料、咖啡飲料）、維他露（茶飲料）、泰山（茶飲料）、金門海峽開發有限公司（茶飲料）被禁，有多少品項還在統計中。

國台辦：註冊不完整，刻意炒作

12月9日對於台灣水產品被卡，國台辦發言人朱鳳蓮表示，暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品是因為，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。

她強調，這是正常的食品安全監管措施，台灣業者應儘快向有關主管部門提供符合要求的註冊訊息。朱鳳蓮指出，所謂「無預警禁止出口」純屬刻意炒作。她也表示，希望台灣食品企業儘快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊資訊，「我們正告島內有關部門，立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事」。