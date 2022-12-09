大陸無預警下再禁台漁產品　農委會：若補件仍不果將向WTO申訴

中國海關總署昨日（8日）突然宣佈禁止台灣漁水產加工品入關，秋刀魚、魷魚和午仔魚在列，全台過百家業者受影響，農委會副主委陳駿季表示，大陸方面沒有主動通知，期待透過補件程序盡快讓業者獲准出口。今日（9日），農委會主委陳吉仲再表示，台灣補件期限8月底，比其他地區的明年6月底嚴格；若補件仍不准，將向WTO申訴。



大陸6月已暫停台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，近日，農委會調閱中國海關總署官網，發現自去年4月起，大陸要求全球各國產品輸入，必須依規定完成註冊、登記，目前全台過百家業者未獲核准，僅一家獲核准。

陳吉仲今日表示，大陸規定不僅針對台灣，而是對全球各地，只要輸入相關食品、製品就要登記。8月1日，中國海關總署通知衛福部食藥署，8月底前須完成補件，業者也都依照規定在期限內補件完成，但是陸方未有給予任何資訊，而是昨日有水產品出口業者告知後，農委會上網查閱確認過百家受到影響。

據介紹，主要受影響的產品有魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚，2020年因應疫情，出口大陸水產品的出口值約為40多億元（新台幣．下同，約10億港元），去年出口值則有約83億元（約21億港元），若扣掉今年被中國暫停輸入的石斑魚、白帶魚出口值共18億元（約4.57億港元）後，預估今次受影響的水產品價值60多億元（約15.5億港元）；今次事件最主要受影響品項為魷魚，價值約30多億元（約7.6億港元）。

中國海關總署突然宣佈禁止台灣漁水產加工品入關，午仔魚等產品在列。（聯合報）

陳吉仲表示將有兩項因應措施，首先讓衛福部食藥署詢問註冊議題，希望經由補齊資料後順利輸銷大陸。之後同步啟動因應措施，魷魚、秋刀魚以外銷為主，午仔魚則以內銷因應，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌已交代，不能讓大陸不符合世界貿易組織（WTO）規範自創程序的作法影響農民權益。

他強調，大陸暫停輸入石斑魚的理由是藥檢，但是農委會將檢驗結果提供後仍置之不理，這次魷魚等產品暫停相關業者輸入也沒告知、沒說明理由，且陸方通知台灣業者補件期限為8月底，比其他國家期限的明年6月底嚴格，用行政管理造成貿易障礙，與暫停台灣鳳梨、石斑魚輸入的樣態不同。

最後，他重申，全世界所有食品貿易往來必須透過註冊程序，只有大陸對全世界做此要求，陸續已有很多國家反映不符合WTO相關規範。目前，農委會期望透過既有管道補件，讓貿易得以恢復，若不果，某程度上是用貿易障礙減少及影響台灣的貿易，台方當然不排除就貿易障礙向WTO進行申訴。