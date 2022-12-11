大陸擋逾2400項台灣食品進口　蘇貞昌：對台灣特別嚴格與歧視

日前中國大陸海關總署因註冊資訊不完整，宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，12月9日晚間又新增台灣酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。

據台方統計，自去年10月以來，逾2400項台灣食品被禁止出口到大陸。



台灣啤酒突然被禁。（Instagram @lemongardenia）

據台媒《聯合報》報道，根據統計，台衛福部食藥署自去年10月起，協助台灣業者提交3232件產品補件資料，僅有792件完成註冊，2409件被視為不合格，等於多達七成五的產品被禁，且未告知理由，其中被禁止輸銷最大宗為水產品，多達887件。

台衛福部食藥署長吳秀梅11日表示，據中國大陸12月9日提供審查不符合原因共有7大項，以文字不符合要求621項最多，其次依序為生產許可證明不符要求499項、企業申請書不符要求396項，其餘還有產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤及不屬於食品類企業註冊。

台灣行政院長蘇貞昌11日表示，中國大陸以行政手段干預貿易，對台灣特別嚴格、特別歧視，可見中國大陸根本不依照貿易規矩，也違背世貿組織規範。

國台辦發言人朱鳳蓮於9日表示，暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品是因為部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。

朱鳳蓮稱，這是正常的食品安全監管措施，台灣業者應儘快向有關主管部門提供符合要求的註冊訊息。朱鳳蓮指出，所謂「無預警禁止出口」純屬刻意炒作。她也表示，希望台灣食品企業儘快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊資訊，「我們正告島內有關部門，立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事」。