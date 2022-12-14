台男不滿被規勸戴口罩　變裝拿刀刺死7-11店員　獲判死刑

台灣去年11月新冠疫情嚴峻，要求民眾須戴口罩，41歲蔣姓紙雕師凌晨至桃園一家便利店購物時，不滿被29歲的蔡姓店員勸導要戴口罩，竟返家變裝持刀刺死蔡姓店員，消息引發台灣社會震驚。



《聯合報》指出，案發後，蔣男堅稱自己有精神疾病，要求精神鑑定，他更稱事發時因吃藥無意識，不記得行凶理由和案發經過。經桃園地方法院審理，13日被依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。



據了解，去年11月蔣男被蔡姓店員規勸返家配戴口罩後，又再返回便利店結帳，當時他就憤怒將口罩甩向蔡姓店員。回家後他又憤恨不平，變裝後於凌晨再度返回便利店，在便利店外示意蔡姓店員出來談話，等蔡姓店員靠近後，刺殺該店員12刀，其中3刀刺向心臟。

便利店監視器畫面顯示，蔡姓店員被蔣男從便利店外扭打至便利店內，便利店裡外血跡斑斑，後來蔡姓店員奪過利器丟給路過的目擊者，求目擊者打119報警後就不支倒地。

目擊者指出，蔣男當時表情是興奮的，當目擊者前去關心店員傷勢時，蔣男還對著他笑，「笑到你會毛骨悚然」，不像正常人該有的反應。蔣男則辯稱自己有精神疾病，案發時因為吃了藥，整個人斷片，沒有意識，「不清楚自己做過什麼、為什麼要做」更稱自己是看了監視器畫面才知殺人。

據了解，去年9月台灣屏東一間便利店，也有一名男子因不滿20多歲的女店員提醒他將口罩戴好，徒手挖女店員的眼睛，造成女店員一眼視網膜剝落、嚴重甚至有可能一眼失明，事件引發台灣社會震驚。台灣女店員提醒客人戴好口罩 慘遭對方「徒手挖眼球」或致失明

《聯合報》報道，蔡姓店員家屬原先希望法院至少判蔣男無期徒刑，但在看完監視器畫面後，堅決求處對方死刑。蔡姓店員姊姊指出，蔣男三進三出超商但變裝且預藏凶器，早有預謀，案發後自稱罹患精神疾病的說法明顯是想脫罪。

蔡姓店員姊姊希望能夠對嫌犯求處死刑。（翻攝聯合報）

死者家屬：盼重視夜間工作者人身安全

案件經桃園地方法院審理，一審認為蔣男殺人行凶客觀事實明確，且蔣男也不否認自己殺人，因此依犯罪情節及犯後態度等情量刑，處以死刑並褫奪公權終身。

對於一審結果，蔡姓店員姊姊表示接受，也希望未來案件上訴二審，二審法院也能繼續判死。她批評，蔣男不但在現場說「應該刺深一點」等語，法庭上也將責任全推給精神疾病和藥物影響，連下跪磕頭也是被動，從未主動道歉，根本毫無悔意。

姊姊也指出，希望相關單位及社會重視超商店員、加油站人員等夜間開放式空間工作者的人身安全，她表示，自己曾向勞動部和警政單位陳情，可未獲正面回應。姊姊表示，「如果讓勞資雙方自己處理，恐怕永遠無解，希望能透過立法，給這些工作者多一點保障，不要等弟弟的遭遇重演才又說檢討改進」。

台灣12月1日開始取消戶外口罩令。（AP）

台灣12月1日起取消室外口罩令

台灣中央流行疫情指揮中心指出，由12月1日起，放寬戴口罩等防疫措施，戶外空間取消應全程佩戴口罩規定。

室內場所，包括車廂、船舶、航空器等的內部空間，應維持全程戴口罩，但符合例外情形者，可以毋需免戴口罩。