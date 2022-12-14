戴口罩導致肺結節？產生致癌物質？　專家：沒有直接關係

新冠肺炎疫情爆發以來，戴口罩成為人們生活的新習慣。而針對近日四起的「戴口罩會導致肺結節」、「口罩上殘餘的環氧乙烷致癌」等謠傳，有內地專家表示，「數據表明，長期佩戴口罩和肺結節的發生沒有直接關係。」



據科技日報報道，首都醫科大學宣武醫院胸外科副主任醫師錢坤表示，醫院體檢中心的數據顯示，作為長期持續佩戴口罩的典型人群，醫務人員的肺結節檢出率並未高於醫院其他非必要佩戴口罩的群體。

據了解，按照常用的醫用外科口罩執行標準，口罩面體分為內、中、外三層。其中內、外層為聚丙烯（PP）無紡布，中間層為聚丙烯熔噴布。錢坤表示，「口罩內層的原料PP紡粘纖維即使碎裂，結成100微米量級的毛屑進入呼吸道，也會被多重人體屏障阻擋和呼吸道自我清除機制排出，不會產生肺結節。」

如果發現身邊人佩戴同一口罩時間過久，可以提醒對方及時更換。（視覺中國）

錢坤說，「數據顯示，只有粒徑小於10微米的顆粒物（即通常所說的PM10），才有可能引起塵肺等疾病。100微米量級的毛屑，作為生活中的大顆粒，基本會被我們黏液纖毛系統清除或者被吞噬細胞吞噬，不會形成肺結節。」

不過錢坤又提醒，雖然「戴口罩會導致肺結節」這一觀點並不正確，但大眾也要注意規範佩戴口罩，保持良好的衛生習慣。使用符合標準的產品，定期更換口罩。從醫院感染防護的角度來看，要求每4—6小時更換一次口罩。

他同時建議，預防肺結節要注意呼吸道衛生，少吸煙或不吸煙，並在呼吸道疾病高發季節佩戴口罩，注意居室環境的通風換氣。平時可以多鍛煉，增強心肺功能。