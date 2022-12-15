台官員：北京依法蒐集抖音用戶資訊　惟限制民間使用有違言論自由

繼美國聯邦參議院周三（14日）晚間以口頭方式表決，通過禁止聯邦僱員在政府設備上使用中國影音APP抖音（TikTok）的法案後，民進黨政府官員與立委新起的若干發言，也明確趨向緊縮抖音使用、箝制言論的方向而走。



美國封殺TikTok（抖音國際版）事件引來國內大批用戶表達不滿，更有網紅發表聯署公開信表示反對。（資料圖片）

台灣立法院司法及法制委員會周四（15日）上午進行台總統府、國安會、國史館、國史館台灣文獻館2023年度工作計劃及收支預算報告，民進黨籍立委黃世杰向台國安部門關切「有危害國家安全之虞」的資通訊安全產品，官方是否有訂出清單，包括軟硬件等。

台灣國安會秘書長顧立雄對此回應，稱「官方確有清單，但沒必要公布」。顧立雄指出，抖音部分的爭議主要是用戶的個人資訊問題，按中國法律會被大陸政府蒐集，亦有資安疑慮，應該進行揭露讓台灣民眾理解，至於私人部分要禁用，顧立雄認為「茲事體大」。

台灣數位部官員12月6日稱，抖音或TikTok（國際版）是「危害國家資通安全產品」，台灣已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（資料圖片）

顧立雄表示，台灣公務部門早在2020年12月早已通令，資通訊產品完全禁止使用中國品牌，2022年8月更擴大到公務機關場域內都不可以使用。對台灣而言，只要是中國製產品都在禁止、禁用範圍，沒有清單概念，但也同時強調此禁令不是限制人民，而是限制公務機關本身。

針對顧立雄「公私有別」的說法，黃世杰抨擊「一刀切概念是錯的，必須有清單概念」，否則僅限制公部門，重要私部門若包括承接政府業務的廠商也可能影響到國安風險，指責國安部門現在的執行方式有很大漏洞與問題。

對於輿論質疑限制抖音使用屬箝制言論、限制人民接受資訊的權利，黃世杰宣稱，肇因軟體平台有資安風險，但台灣官方沒有清單與揭露評估過程，沒有充分告知台灣民眾使用這類平台的資安風險，才會使得台灣政府缺乏禁用這類產品的正當性。

顧立雄表示，兩者不能混淆並說明，承接政府委託的服務或採購，公共工程委員會已明令不能使用中國製產品，也放在相關採購合約範本，規範得很清楚，而且應該要進行相關稽核。「但抖音是另一個議題是屬於網路世界，大家談論的是中國大陸藉由抖音認知作戰，在政府部門禁止使用比較容易處理；禁止民間用抖音，就涉及言論自由的平衡問題」。

顧立雄重申，抖音部分主要是個資問題，按中國法律會被大陸政府蒐集，還有資安疑慮，這一點應該進行揭露讓民眾理解；至於，禁止私人使用，他認為茲事體大。