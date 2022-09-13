福建社科院：民進黨渲染「大陸認知戰」破壞兩岸關係、偽裝受害者

兩名內地福建社會科學院現代台灣研究所學者，研究民進黨政府的「認知作戰」模式，宣稱民進黨渲染「大陸認知作戰」，破壞兩岸關係。



福建社會科學院現代台灣研究所所長蘇美祥、福建社會科學院現代台灣研究所副研究員林中威9月8日在「中國評論」月刊發表「台式『認知作戰』：概念泛化、話術運用與影響分析」的文章。

文章稱，「民進黨當局」引入西方認知戰的概念，加以運用，把自身偽裝成受害者，「不斷加碼炒作『大陸虛假資訊』，進而大肆渲染『大陸認知作戰』，逐步形成一套符合民進黨政治特質和利益需求的台式『認知作戰』模式，成為民進黨當局強化『大內宣』、外接西方輿論場、穩固其執政地位的重要工具。」

文章批評，「自民進黨重新執政以來，島內對美方亦步亦趨的『台獨』勢力迅速地接納、引入幷運用『認知作戰』概念，以渲染所謂的『大陸認知作戰』為著力點，對內箝制輿論，對外破壞兩岸關係。」

美國眾議院議長南希佩洛西（左）接受蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

文章分析台式的「認知作戰」有4種話術運用，包含範圍擴大化、操作行政化、謊言真相化、價值對立化。

當中列舉分析，台灣面對疫情、2020年總統大選、烏克蘭情勢、台灣青年拍攝濁水溪與黃河水融合的「滴水驗親」影片等，指稱當中都有台式「認知作戰」的痕跡。台式的「認知作戰」成為民進黨「勾連」外部的重要管道。

文章宣稱，現實中，Facebook、Youtube等網路平台，正面評價兩岸交流的帳號常常遭到限流甚至封號；一些原本對台海問題關注度不高的西方國家和地區已開始認為「台海地區發生衝突，會衝擊以民主和法治為核心的民主治理」，干涉台海事務的民意有所增強，為區域安全帶來新的不穩定因素。

文章說，民進黨與台獨勢力引入的「認知作戰」，已成為破壞兩岸關係的工具，也給台海區域穩定增添了新的風險變數。

「民進黨當局出於一黨之私，刻意裂解島內民意，蓄意阻撓、破壞兩岸民間交流，說到底是害怕台灣民眾了解民進黨執政無能之事實，更是害怕兩岸同胞走近走好，害怕台灣民眾了解大陸真實情況。」文章提到。