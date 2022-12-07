台灣公共部門封殺抖音、小紅書？　台官員：危害國家安全

美國馬里蘭州共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）12月6日公布一項緊急網絡安全指令，指一些中國及俄羅斯公司的產品及平台對該州構成不可接受的網絡安全威脅為由，禁止在州政府行政部門的平台上使用它們——TikTok、WeChat、支付寶在列。



台媒《聯合報》指出，台灣數位部官員6日則稱，抖音或TikTok（國際版）以及小紅書是「危害國家資通安全產品」，台灣已經限制公共部門資通設備及所屬場域使用。



《聯合報》報道稱，「危害國家資通安全產品」主要是針對中國大陸製的資通訊設備，例如抖音、TikTok（國際版）、小紅書等，這類公司即使註冊並不在中國大陸，但只要是在中國大陸產製的都算在內。

報道指出，目前年輕人中最常使用的APP是抖音或TikTok（國際版），短影片的崛起也讓政府單位開始關注這類的應用軟體是否有危害國家安全的疑慮，美國聯邦通訊委員會曾建議美國全面禁用抖音，台灣也開始有是否要禁用抖音的討論。

台灣數位部官員6日稱，抖音或TikTok（國際版）是「危害國家資通安全產品」，台灣已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。（資料圖片）

台灣陸委會11月初曾表示，台灣政府未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台灣落地設立分公司或辦事處，依法不得在台灣經營相關業務。

台灣數位部官員表示，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。台灣是否會進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題？數位部會與相關部會將進一步蒐集參考研究其他國家類似做法。

台灣民進黨前立委郭正亮6日在直播節目中指出，抖音在美國使用者有1億3千萬人，在台灣也有7、800萬人。他指出，很多人靠抖音在賺錢，批評「說抖音會毀滅台灣的人，真是白癡。」