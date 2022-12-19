台調查：18歲至23歲詐騙疑犯逾8千　四成青年是「金融文盲」

近年跨境詐騙犯罪猖獗，海外高風險地區求職詐騙頻傳，據台灣警政署最新統計，今年1月至10月，台灣籍18歲至23歲的詐騙疑犯共8,207人，佔所有年齡層比例達21.87%，尤其學生族群屢成詐騙集團目標，有機構指出，台灣有四成年輕人是「金融文盲」，成為詐騙集團眼中的待宰羔羊。



台灣立法院教育與文化委員會12月19日召開校園反詐騙與反洗錢教育宣導公聽會。與會的民進黨立委林楚茵舉台灣警政署資料，指出今年1月到10月，18歲至23歲的詐騙疑犯共8,207人，比去年同期增加近20%；相較之下，同一年齡層的被害人7,442人，比疑犯的人數還少，呼籲台灣政府相關部門應採有對應對策。

2017年，亞美尼亞破獲一個涉及兩岸疑犯的電信詐騙集團，129名疑犯（包括51名大陸人、78名台灣人），乘坐中國民航包機被帶回中國大陸。（新華社）

民眾黨立委吳欣盈另引台灣金融研訓院調查，指出台灣有四成年輕人（29歲以下）是「金融文盲」，足見年輕人缺乏相關知識。「目前美國羅德島、喬治亞、佛羅里達、密西根等15個州已立法將金融教育推展至高中必修」，呼籲台灣借鏡相關經驗。

列席的台灣教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝表示，台行政院在今年7月15日核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，該綱領揭示「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」等4大面向，分別由內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及法務部主政，教育部則配合辦理「識詐」宣導作業。

吳林輝提到，對於「識詐」部分要分齡分眾，因為學生的生活經驗不同，可能受騙上當的情形不同；以大專院校來說，有3種容易被騙的型態，分別為虛擬貨幣假投資、網絡購物（一頁式廣告詐騙）及解除分期付款。

參照台灣警政署2022年最新警政統計通報，2022年1月到10月的詐欺案件發生數計23,927件，較上年同期增加 3,622件（+17.84%）；其中又以「投資詐欺」較上年同期增加1,418件（+36.52%）最多，「一般購物詐欺（偽稱買賣）」增加 417件（+16.71%）次之。

至於被詐騙手法在同期調查中，未滿18歲以「假網絡拍賣（購物）」最多，18歲至23歲年齡層以「解除分期付款詐欺（ATM）」最多，24歲至64歲年齡層以「投資詐欺」最多，65歲以上年齡層則以「猜猜我是誰」最多。