詐騙營｜再多兩名港人經協助下回港　保安局至今安排21人回港

東南亞騙案猖獗，早前有多名港人被誘騙「賣豬仔」赴當地被困。保安局發言人今（23日）表示，再多兩名東南亞國家求職騙案求助人今日分別由柬埔寨及緬甸安全回港。發言人指，自保安局專責小組成立以來，合共21名求助人已經在其協調下安全回港。



▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼



保安局發言人今日（16日）表示，再多兩名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日分別由柬埔寨及緬甸安全回港。自保安局專責小組成立以來，合共21名求助人已經在其協調下安全回港。

▼8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人安全返港▼



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發言人呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。