台前國安會秘書長蘇起：勿信中共1979年後沒打過仗就不會打仗

曾在馬英九主政期間擔任台灣「國安會」秘書長的蘇起12月20日出席「2022台灣風險線上論壇」，近年對兩岸關係前景多抱持悲觀的他，指出中美談判進度，以及台美軍事合作進展兩變數將左右明年的兩岸關係互動。



蘇起表示，在戰爭、經濟、金融、疫情、政治、供應鏈、能源、氣候共8項風險因素中，過去很少會有2項到3項同時並存，但從現在的形勢來看，過去很多沒有的事情，現在都會有。因此，台美部分輿論稱「共產黨1979年後就沒打過仗，不會打仗了」，這樣的基本態度相當有問題。

台灣國安會前秘書長蘇起判斷，中國大陸會在2022年至2027年解決台灣問題，完成中國統一。（張鈞凱攝）

蘇起指出，以往中美在和解的狀況下，台海局勢也還過得去，「當時全球鴿派當家，心裡想的、嘴巴講的，以及最後採取的行動多半會一致」，但現在的狀況有所不同，在各國鷹派當家下，心口就不一定一致，因此美國的「一個中國」政策正在空洞化，而中國大陸對台灣的「和平統一」論調也正在淡化當中。

至於台灣方面當如何評估風險，蘇起強調應「少看過去、多看未來」、「少看聲明、多看行為」、「少看經濟、多看政治」；若以經濟、政治層面來看，美國是經濟決定政治，中國大陸是政治決定經濟。蘇起順勢談及中國大陸是否對台動武，就是一種政治決定經濟的案例，中國大陸目前繼任總理呼聲最高的是第20屆中共中央政治局常委李強，「一旦由他出任總理，釋出的政治訊息就相當顯而易見，兩岸最緊張的情勢發展會在未來5年發生」。

蘇起強調，外界部分論調認為，北京會在5年後、或是10年後解決台灣問題，「但我是認為這一任內就會搞定」，且美方近年軍力轉型上進入青黃不接的階段，缺乏保護台灣的中程飛彈，從生產到部署至少還要5年到10年。

最後，展望2024年台灣總統大選，蘇起認為這會是給中美台未來發展帶來風險的變數，觀察過去台灣民選總統多有留下「歷史遺產」，李登輝在任期內的最後1年提出兩國論加上修憲，馬英九則有習馬會，因此，現任台灣總統蔡英文是否在任期的尾聲也有她留下的遺產，亦是蘇起關注的焦點之一。