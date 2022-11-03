蔡英文「陰陽臉」陷台於戰略絕境　蘇起：歷史審判恐已為期不遠

中共二十大之後，牽動中美台關係開啟新局面，民進黨主政下的台灣將何去何從，成為各方熱議焦點。台灣「國家安全會議」（國安會）前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起日前在一場論壇表示，中美關係緊張部分原因源自於蔡英文將台灣在三邊關係中的角色操作為對內、對外不同的三張「陰陽臉」，令台灣陷入了戰略絕境，且「歷史的審判恐已為期不遠」。



10月26日蘇起出席台灣傳媒遠見‧天下文化事業群主辦的2022年第 20 屆遠見高峰會，他以「台灣在美中台的角色」為題，回應美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）的主題演講「戰爭邊緣？美中台新地緣政治」。台北論壇基金會於11月2日將蘇起演說影片，公開在其YouTube頻道。

中美關係趨於緊張，蘇起分析，其中部分原因是蔡英文成功操作「大內宣」及「大外宣」，把台灣在中美台關係中的角色切割成「陰」「陽」臉。台灣外部的人看見的是「陽臉」，台灣內部的人看見的是「陰臉」。「陽臉」與「陰臉」截然不同，所以台灣內外對台灣角色的解讀完全不同。

蘇起10月26日在2022年第20屆遠見高峰會發表演講，他總結蔡英文是成功的戰術棋手，但戰略這盤棋，她錯了。因為她把台灣帶入戰略上的絕境中，「這是絕境而不是困境」。（影片截圖）

蘇起進一步剖析他所謂蔡英文的三張「陰陽臉」。第一張「陰陽臉」涉及兩岸關係。距台灣遠的國家多數看到「陽臉」，以為台灣還在「維持現狀」，而北京卻明顯用軍事、外交手段在「改變現狀」，所以國際社會普遍同情台灣。但在台灣內部的人卻深知蔡英文早就「改變現狀」，她毫不留情地直接拋棄「不統不獨不武」、「九二共識」、「台灣人也是中國人」等主張。但國際社會對蔡英文這些「趨獨」的大小動作，或者沒有注意到，或者不理解，或者不在乎， 或者暗中支持，所以鎂光燈只打在大陸，卻放過台灣。這個「陰陽臉」落差，讓北京更堅信美台串通推動台灣獨立，也讓主張台獨的人更大膽

第二張「陰陽臉」關於「台灣民主」。蘇起指出，由美國國家民主基金會（NED）與台灣民主基金會（TFD）合辦的第11屆「世界民主運動」全球大會10月25日至27日在台北舉行，在國際人士眼中，台灣像純真無邪的「白雪公主」正遭到專制獨裁的「邪惡女王」霸凌，需要被拯救。但他們不知道的是，在台灣很多人眼中，蔡英文不是「白雪公主」，而是「女王」。她權力一把抓，遠遠超過以前的李登輝、陳水扁與馬英九三位總統。她壟斷台灣的行政、立法、司法，掌控媒體與教育，指導長期公正獨立的監察院、中選會、國家通訊傳播委員會（NCC），擅自成立「促進轉型正義委員會」（簡稱促轉會）與「不當黨產處理委員會」（簡稱黨產會）等新機構以打擊在野黨，隨意撤銷媒體執照。

蘇起說，隔海看台灣的外國友人絕對不可能料到，過去六年來蔡英文從來不召開記者會，只接受海外媒體專訪而回避台灣媒體專訪。所有台灣民眾關心的重大議題，例如圍島軍演、中美貿易戰、科技戰、疫情等等不勝枚舉，她從來不直接給民眾一個解釋，也不回答一個問題。

第11屆「世界民主運動」全球大會10月25日在台北登場，蔡英文在開幕式演說表示，此次大會召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰，「台灣人民不會因為中國恐嚇而動搖」。（台灣總統府）

蘇起批評，蔡英文躲在總統府裏指揮所有的事，卻不必做出任何說明，或負任何責任。這不是「女王」，是什麼？這個「陰陽臉」落差，一方面嚴重分化台灣內部的團結，另一方面也讓原本只涉及「霸權爭奪」的中美競爭披上意識形態的外衣，而變得更難妥協。

第三張「陰陽臉」涉及台灣的「戰鬥意志」。蘇起指出，不近身了解台灣社會的國際友人，看了蔡英文政府給的「保家衛國」民調，以為台灣民眾鬥志昂揚，以為台灣人民像烏克蘭人民一樣願意戰鬥至死；國際社會只需多給台灣打氣，多提供武器彈藥，台灣人就會拼命抗敵。

蘇起點出背後不為外人知的「迷思」，他們不知道這類民調得出的都是「道德正確」的回答。台灣社會真正的答案藏在年輕人的當兵意願，在年輕軍士兵的留營意願、在家長對子女參與戰鬥的態度等等。在台灣任何人隨機抽樣以上意願，都知道答案普遍是負面的。這個「陰陽臉」落差的最大影響就在美國的誤判。蘇起提醒，「等到真正考驗到來時，為時已晚」。

蘇起總結道，蔡英文的操作技巧高於1995年訪美的台灣前總統李登輝。論戰術，蔡英文絕對是成功的「棋手」；但她也讓自己及整個台灣陷入戰略絕境，因為她的操作促成大陸全黨全國意志集中、力量集中，且具緊迫感地企圖完成統一大業。蘇起感嘆，「歷史的審判恐已為期不遠」。