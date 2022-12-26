01連線｜居台港女慘遭開車撞、拳毆致傷　公司：司機已下跪道歉

台中一名巴士司機辱罵長者乘客，車上一名居台的香港女生見義勇為替老翁發聲，結果慘遭司機開車撞倒、拳毆致傷。

女事主送院檢查後，初步證實頭、背、膝受傷，她的悲慘遭遇在台灣社交媒體瘋傳，引起不少網民撻伐。台中市政府已介入事件。

《香港01》記者向台中客運公司查詢有關情況。林姓經理回應稱，涉事司機已經被公司記兩大過處分，並多次強調60多歲的司機在調解現場曾向女事主下跪道歉。



台中客運公司的林經理表示，涉事司機已經被公司記兩大過處分，也已向女事主賠償6000元（新台幣，下同）。他強調，司機在調解現場曾向女事主下跪道歉，「一個60多歲的司機當眾向30多歲女生下跪，他該受到懲罰，法律的、公司內部的都執行了。不清楚還要（司機）怎麼做」。

林經理解釋，在台灣的調解委員會調解等同於有法律效率，「是正式的調解，不是私下調解，有法律效力的」。雖然他不在調解現場，但當時女事主既然已經接受法定的調解，現在又出來這樣說，「讓駕駛（司機）情何以堪」。

對於案發當時，司機是否有推倒和傷害女乘客的情況，林經理表示，他有翻查閉路電視紀錄，他推測司機當時應該是因為該名乘客擋在車道前，「可能是想要把她推開」，但因為他不在現場，不太清楚具體的情況。

林經理表示，既然已經接受懲處，希望外界不要再討伐涉事司機，「該受的他都受了。而且法律程序已經走完了」。

事發經過

該名居於台中的梁姓女插畫家上周四（22日）發文，講述自己當日上午乘搭巴士時，一名年近八旬的老翁因行動不便，上車時較緩慢，稍為耽誤時間，卻遭司機破口大罵﹕「像你這種老人真不該搭公車！害我誤點！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送！」

司機一路大罵，梁女見狀為老翁打抱不平，出言理論，未料司機訛稱壞車將所有乘客趕走。梁女無奈攙扶老翁過馬路時，卻發現司機企圖開車離開，遂憤而衝前站在巴士前與司機對質，未料後者開車將她撞倒，更衝下車施暴，拳毆其頭背及按在桌面施襲。

梁女其後到醫院驗傷及到派出所備案，醫生初步診斷其頭部鈍傷、背部挫傷及左側膝部挫傷。司機和公司代表到派出所提出調解，對方曾「推卸責任、假裝失憶、捩橫折曲」，直至警方建議梁女考慮提告，對方才下跪鞠躬致歉，她最終以6000元接受和解。

未料簽和解書後，梁女才發現對方在調解書「聲請人」一欄，除了司機個人資料外，還加入公司資料，即她也連帶放棄向公司爭取賠償，而對方不曾就此作出解釋。後來她再與巴士公司聯絡，對方亦不保證將肇事司機解雇。