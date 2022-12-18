寒流襲台　至少93人疑因低溫失去生命跡象或猝逝

12月16日起寒流襲台，台灣多個縣市都有人因天冷猝逝；台北、新北有35人因失去生命跡象送院，其中新北市有12人搶救後不治。



台北市消防局統計，16日至17日下午為止，共接獲有18人失去生命跡象的案件，但未能確定是否由於低溫或寒流所引起。從數據上而言，相較以往月份甚至比對夏季，並未有特別增加情況。

同一時間，新北市共有17人因無呼吸心跳送醫急救，其中12人宣告不治。據悉，有患者因罹患感冒，併發心因性休克不治或命危。

除了台北、新北，基隆、桃園、宜蘭、彰化、嘉義、高雄等縣市都有人因天冷猝逝。

基隆市有兩人因天氣寒冷離世，分別為67歲老翁及74歲老婦；桃園市接獲11宗民眾疑因低溫OHCA（到院前心肺功能停止）的救護通報，其中7人明顯死亡未送院，3人送院搶救後不治，僅一人搶救後恢復生命徵象。

新竹縣市共接獲8宗內科OHCA案件；苗栗縣有6人猝死，其中5人為80歲以上的長者；宜蘭縣有2宗因低溫寒害OHCA案，到院前均已死亡；花蓮縣有6宗內科OHCA案；彰化縣接獲2宗非創傷性OHCA案；南投縣接報3人到院前無生命徵象，均為中高齡民眾。

嘉義市有八旬老翁在浴室昏倒，無生命跡象送院；嘉義縣共有5人無呼吸心跳送醫；雲林縣有兩2人內科非創傷性OHCA送院；高雄市有10人因OCHA緊急救護送院。

台灣氣象局今日（18日）持續發布低溫特報，今起至周一天氣異常寒冷，台南以北、宜蘭達酷寒等級，約為6°C至8°C，各地易有10°C以下低溫；台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10°C左右或6°C以下氣溫發生機率，連江縣有持續6°C左右氣溫發生機率。