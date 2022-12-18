台灣騎呢裝修　廚房鋅盤旁設馬桶惹熱議　香港竟意外「躺槍」？

樓價越來越高，為了能善用小空間，出現了不少格局奇怪的房子。近日台灣網路上流傳一張照片，看到某間房子的馬桶竟然是在廚房流理台旁邊，且距離非常近，其餘空間則堆了許多雜物，讓整體看起來相當狹小，非常有壓迫感。有網友看到後開玩笑說「專業廚師就算拉屎也不要離開廚房」，但也意外釣出過來人。



一名網友在臉書「奇葩裝潢分享中心」投稿一張照片，看到該間房子的廚房是不規則的形狀，裡面放了流理台、櫃子以及許多廚房用具，牆壁上還有一台壁掛式電風扇。

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擺放這些東西後，廚房看起來已經很狹小，但沒想到流理台旁邊竟然還有一個馬桶，一旁還掛著衛生紙和擦手巾，讓人看了一頭霧水，完全不知道該處到底是廚房還是廁所。

不少網友看到後紛紛表示，「人生，不是吃就是拉、拉完再吃，一站式服務，生命的流程」、「大家都誤會了，那個是飲水機」、「先不說這種格局，光塞在一起我的密集恐懼症就牙起來了」、「現煮現吃現拉」、「這個味道好複雜」、「吃完飯後，可以就地解決」、「廚餘還能丟到馬桶沖掉，好貼心」、「味道太豐富，這個我不行」。

但也有過來人指出，「我很小的時候住的地方好像就這樣，差別在中間有一個簾子」、「我真的有朋友家裡是這樣耶，到底是馬桶在廚房裡還是廚房在浴室裡」，還有網友指出，這樣的空間配置其實在香港很常見，「本來覺得很過分，但香港好像就是這樣，唉唉」、「我小時候就是住這種廚廁浴室合一的劏房，空間比這圖片更小，門是塑膠巴士摺門，還在8樓沒電梯，PS香港人」、「其實在香港能住這種房間就很幸福了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】