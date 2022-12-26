大陸未鬆綁年後兩岸航班　台商憂「有去無回」

內地放寬防疫措施，但兩岸航班數量並未一併放鬆，造成「年前有返台航班，年後沒有返陸航班」，台灣陸委會主委邱太三認為，陸方擔憂春運造成疫情變化，連帶影響後續政策規劃。



邱太三今日（26日）出席立法院內政委員會，就「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」議題進行專題報告並備詢。

民進黨籍立委張宏陸質詢時關心在大陸的台灣民眾春節前夕返台的交通方式。邱太三指出，目前除了小三通金馬春節專案之外，在中國大陸經商、讀書與生活的民眾，仍可透過北京、上海、廈門與成都等4個航點航班返台。依據台灣交通部提供的資料，今年12月與明年1月，4個航點的雙向載客達到每周29班航班。

金門過去每逢假日都有小三通陸客大排長龍等待通關。（聯合新聞網）

根據已掌握資訊，目前除了特定幾日的訂位較滿外，大多數由陸返台的航班訂位約三成到六成，仍有空位。

張宏陸質詢時進一步提及，目前出現了「中國大陸讓台商回台，但不讓台商回去」的情形，雖然目前返台航班都有位，然而年後飛往大陸的航班仍然較少，機位一位難求，相關的規劃也都還沒出來。

邱太三稱，尚不清楚中國大陸對於疫情的控制與評估，然而大陸幅員廣大，對於緊接而來的春運帶來人口的流動，以及春節後疫情變化，「也很忐忑不安」，因此影響相關政策，並造成後續相關的決定。

此外，張宏陸另提問小三通金馬春節專案上路後，金門、馬祖的軍警醫護防護措施會如何執行？台灣疫情指揮中心指揮官王必勝強調金馬的防疫都有計劃；邱太三則稱，王必勝曾親自赴金門、馬祖視察並評估醫療量能，因此決定在可控範圍內先進行第一階段的嘗試。