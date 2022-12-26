台灣首艘原型自製潛艇力爭明年9月下水

台灣國際造船公司12月26日發布新聞稿指出，蔡英文交付台船首度執行的「潛艦國造」任務，雖然過程中外界多所揣測、評價，無論正面肯定抑或是曲解錯誤認知，台船仍全力、全工時趕工，目標明（2023）年9月下水。



據了解，台灣自造潛艦原型艦的設計藍圖即有700多份，並採用雙殼、部分單殼的混合艦殼，以及Ｘ型尾舵的構型設計，總排水量2,000餘噸，可搭載MK48 MOD6 AT重型魚雷及潛射魚叉反艦飛彈，有效反制解放軍水面艦艇。

2017年，潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署，時任台灣國防部長馮世寬（右）簽核啟動命令。（網絡圖片）

建造團隊相關人員指出，台灣自造防禦潛艦（IDS）第一艘原型艦，今年七月即開始進行船段組合工程，相較台軍現役的荷蘭製劍龍級潛艦海獅、海虎號，IDS的性能約領先其10年。

相對現役劍龍級潛艦多於1980年代後期完工在台服役，蔡英文政府主力推動的「潛艦國造」的自製潛艦案，宣揚「技術領先10年」並不足以稱道，但由於此款潛艦是台灣首度在具體模仿對象之下自行設計、建造，因此受到官方重視。然而，台灣自造防禦潛艦並未配備絕氣推進系統（Air-Independent Propulsion，AIP），因此水下持續潛航能力，與現役的劍龍級相較，並沒有突破性的提升，許多最新的水下先進科技，該原型艦並未採用，惟在設計上保留提升空間，待未來量產時將逐一納入。

由於涉及軍事機密，台船最新對潛艦自造內容揭露僅點到為止，並未再有更多信息披露，惟強調今年9月底交船的「玉山軍艦」，榮獲2023年最佳船舶獎，明年9月下水目標不變。