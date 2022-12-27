台灣維持大陸入境管制不變：機場快測陽性者隔離5+N天

中國大陸宣布自2023年1月8日起，將疫情從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，並取消對入境人員的隔離管制。台灣官方則重申，現行針對由大陸入境者管制不變，採取機場發放快測試劑，陽性者隔離「5+N」天。



台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心會持續在機場提供快測試劑給各地入境人員，快測陽性者採取居家照護5+N天，對中國大陸入境者邊境防疫與現行做法一致。

台灣官方自11月14日放寬確診者的隔離措施，確診者的隔離天數縮短為「5+n」天，即確診者只有前5天需要居家照護、不能出門，第6天開始，不管快測陰性或陽性都可以外出，其中快測陰性的話生活就一切恢復正常，但若是快測陽性，還是需要自主健康管理，不可以聚餐或到人潮聚集場所，持續到快測至陰性日，或至距離解除隔離日滿7天。

針對台灣機場維持發放快測試劑，暫時不對由中國大陸入境者加強機場篩檢，台灣大學兒童醫院主治醫師黃立民表示，「先這樣做就可以」，因為自大陸入境台灣人數並不多，且大陸境外移入陽性率等數據仍待觀察，現階段最重要的是加強宣導，鼓勵篩檢，陽性者不可外出。

黃立民認為，針對某個國家進行機場篩檢，反而可能打亂機場內部動線，即使面對大陸防疫大解禁，台灣仍可先行採取宣導大陸入境者落實快測，因為台灣染疫重症人數少，未來可採取每週觀察、滾動式檢討，如果發現中國大陸旅遊史入境者防疫配合度低，可再逐步加嚴。

隨著大陸疫情不斷升溫，外界關注會否可能出現新變種病毒，據台灣官方每週定序監測，中國大陸境外移入個案病毒株趨勢與北京官方公布一致，未發現中國大陸有新變種病毒，黃立民建議，全面針對大陸境外移入個案進行定序，以利及時掌握病毒株變化。