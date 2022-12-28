百億軍援台灣 中美關係不會因為台海局勢隨時停擺

中美關係過去幾天經歷了一番風波。美國總統拜登（Joe Biden）簽署2023財年《國防授權法案》後，中國外交部、國台辦、全國人大外事委員會、國防部集中表態，對此堅決反對。

這一法案授權的國防經費達8,579億美元，比拜登提出的國防預算申請高出450億美元。除了提升軍費應對中國威脅，美國在干涉台灣問題上邁出了一大步。美國打算邀請以往只有主權國家才參加的環太平洋軍事演習，並計劃從2023年到2027年，向台灣提供100億美元的軍事援助和20億美元的「軍事貸款」。

除了上述四部門發聲之外，解放軍東部戰區在台灣周邊海空域組織戰備警巡和聯合火力打擊演練，直接宣稱「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」。71架次軍機在台灣周邊活動堪稱年度規模之最。今年8月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，當時解放軍出動的軍機架次是68。從中方四部門發聲以及解放軍的反應看，此次事態相當嚴重。各方普遍關心會引發中美關係何種連鎖反應。

解放軍東部戰區12月25日發布消息說解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。圖為作戰艦艇向目標海域高速機動。（解放軍東部戰區官方微信公眾號）

在筆者看來，台海局勢常態化緊張的過程其實是中美關係因為台灣問題日漸脱敏的過程。儘管美國在不斷虛化一個中國原則，但只要美國支持一中不支持台獨的政策未變，中美關係就不會惡化到無法挽回的地步。

佩洛西訪問台灣後中美關係進入了低谷，但中美領導人峇里島會晤後，中美恢復了在氣候等領域的一些合作。是美國的做法改變了嗎？非也。領導人會晤，是中美緩和緊張關係的一個契機，並不代表中美在台灣等問題上的分歧有明顯的好轉。

此次美國2023財年國防授權法案對中美關係的殺傷力是絕對有的，未來五年在這一法案下，台海局勢必將不太平。美國中期選舉後，共和黨的眾議院議長訪問台灣是大概率事件。那中美是否會因為台海局勢繼續升級對峙呢？

解放軍東部戰區12月25日發布消息說解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。圖為轟炸機接令升空。（解放軍東部戰區官方微信公眾號）

中美關係常態化處於僵局，不符合中美任何一方的利益。中美兩國的利益交融程度決定了中美關係不是說停擺就可以停擺的。對待澳洲、加拿大等美國的盟友，中國有充分的空間施展大棒，但是中美關係的特殊性決定了中美關係不可能因為某些問題經常停擺。

中國崛起的大趨勢下，台灣尋求增強軍事力量，美國增加對台灣的投入以增強台灣拒統的能力，這是必然發生的螺旋式鬥爭升級。在這一過程中，各方都秉持着「我可以不殺人但不能不磨刀」的心態。這一螺旋上升的過程，是很難改變的。

以對方動作超標為由停擺雙邊關係，是一種阻止對方的策略，但並不是奏效的長久之計。佩洛西訪問台灣後，拜登簽署的國防授權法案就是證明。

只要不突破一個中國的紅線，中美關係隨時因為台海局勢停擺的情況會越來越少出現。台灣問題是中美關係的基礎，但不是現如今中美關係是否要發展的前提。中美在台灣問題上該爭吵還是要爭吵的，該軍演還是要軍演的，但是中美關係該發展還是一樣要發展。常態化的局勢緊張到最後可能就演變成了日常化緊張關係處理，不大驚小怪了。