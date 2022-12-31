台灣知名作家華嚴病逝享年100歲　為嚴復孫女、作品曾受胡適追捧

據台媒周五（30日）報道，筆名華嚴的台灣作家嚴停雲已於本月10日在台北振興醫院病逝，享年100歲。家屬擬於家祭之後，擇期將其骨灰植存於法鼓山。



報道指，華嚴1922年生於福建，出身書香門第，父親為福建協和大學哲學系教授嚴琥，母親為台北板橋林家長房二女林慕蘭，祖父更是晚清思想啟蒙人物、翻譯家嚴復，其姐夫則是曾任海基會董事長的辜振甫。

其自幼熟讀古文詩詞與佛典，抗日戰爭期間隨母親移居上海，先後於上海南洋模範中學、上海聖約翰大學就學，選修化學、教育學與國文，1948年取得文學學士學位，同年前往台北，隔年與曾為戰後中央社派駐台灣特派員，擔任過中華日報、自立晚報社長的葉明勳結婚，二人育有子女4人，孫輩3人，曾孫輩1人。

1961年，華嚴出版首部長篇小說《智慧的燈》，一舉成名。數十年來，她筆耕不輟，共創作了22部小說、5本文集、60餘篇自述短文。其多部作品還被改拍成電影、電視劇，其中《蒂蒂日記》改拍成同名電影，獲金馬獎多項肯定，該作品亦曾與《七色橋》、《玻璃屋裏的人》等被改拍成八點檔連續劇。

華嚴的小說從側面反映了20世紀中國的歷史和50年代後台灣的社會變遷，內容刻劃社會人情冷暖及男女愛情，以及在變遷中人心激烈的內在衝突等，深受觀眾歡迎。與此同時，以華嚴為主題的論文、書評超過300多篇，以華嚴作品為研究對象的學術論文有6部。華嚴亦曾代表台灣參與多項國際文教組織活動，曾獲國家文藝獎等。

值得一提的是，據《文訊》雜誌總編輯封德屏透露，新文化運動的奠基人胡適生病在台大醫院住院期間，每日皆會請人買《大華晚報》，就為了看《智慧的燈》連載，這反映了《智慧的燈》當年受歡迎的程度。