諾貝爾文學獎再落空　作協副主席：中國一流作家很少接觸現實生活

2022年諾貝爾文學獎10月6日揭盅，得主為法國作家埃爾諾 （Annie Ernaux），瑞典學院讚揚她有勇氣和敏銳的洞察力。埃爾諾在法國享負盛名，她有超過30部文學作品，部份著作更改編為電影，例如《孕辱》和《情慾之愛》。她獲獎後在中國也引發討論。原先被認為可能有機會的大陸作家殘雪、閻連科和余華則未得獎。



此前中國作家殘雪、閻連科和余華同2021年一樣被視為是奪獎熱門，其中殘雪居於第14位，閻連科居於第39位，余華居於第43位。

內地三名作家成諾貝爾文學獎熱門 誰與村上春樹叮噹馬頭？

《中國新聞網》報道，針對中國作家得獎再次落空一事，中國作協副主席何建明表示，無論是從文學敘述的技巧、敘述角度、敘述心態，還是對生活獨立性的理解上，埃爾諾的創作都值得學習。

埃爾諾獲諾貝爾文學獎後，也引發一波訂書潮。 （AP）

他指出，中國處在大變革當中，現實生活豐富多彩，可以寫出特別好的作品，「但是我們很多一流作家，很少接觸現實生活，寫的還是讀者已經審美疲勞的『老三樣』，敘事方式也老舊。」何建明認為，中國作家若想獲得諾貝爾文學獎，具有現實文學指向意義的創作理念很重要。

據了解，諾貝爾文學獎曾兩次頒發給來自中國的作家。2000年，旅居法國、祖籍江西的作家高行健獲諾貝爾文學獎，成為首位華人得主。據了解，高行健在1960年代文革期間曾被送鄉下勞改、文稿遭毀棄，1987年天安門事件後，高行健向法國政府申請以政治難民的身份長期居留，獲獎時高行健已是法國公民；2012年中國作家莫言獲諾貝爾文學獎。

人民出版社稱「出版社作家」獲獎 網民諷刺：最大贏家？

2006年，埃爾諾曾受法國駐北京使館文化中心之邀，到北京大學做題為「法國當代文學趨勢」的演講。當時的《世界文學》主編余中先曾表示，埃爾諾在法國享有盛名但在中國幾乎無人知曉，因為中國缺乏對法國當代文學的介入。

人民文學出版社才是真正的大贏家，因為諾貝爾文學獎得主法國作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）被稱為他們出版社作家。埃爾諾的長篇小說《悠悠歲月》及《一個女人》此前已有簡體中文版，《悠悠歲月》還獲得了人民文學出版社21世紀2009年度最佳外國小說獎。

在得知埃爾諾獲獎後，人民文學出版社微信公眾號當晚（6日）發表題為「2022年諾貝爾文學獎揭曉！人民文學出版社作家獲獎！」文章，閱讀量破10萬，雖收到部分網民的恭喜，但也不少網友批評「人民文學出版社作家獲獎」的說法是在「蹭獎項」，出版社小編則回覆稱「下次一定更謹慎」。