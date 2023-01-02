長榮航勤員工不滿花紅少連續兩日集體請假　董事長親自落場搬行李

因不滿年終獎金只有1個月薪金，台灣長榮航空旗下的長榮航勤連續兩天有地勤人員集體請假，導致長榮航空多班客機及貨機延誤。



台媒拍到長榮航勤董事長陳有玉戴著手套搬運行李的情況。（《聯合報》）

台媒《聯合報》等報道指，昨天（1日）長榮航勤有151人臨時請假，佔上班人數總數三成。行動導致長榮航班無法正常運作，截至1日晚上7點，共有79班次航班受到影響，高達3000名旅客受到影響，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

台交通部長王國材、民航局長林國顯有介入溝通，今日（2日）仍有請假潮，早班約有40人請假，但長榮航班大致正常，有少數約4、5班班機延誤，均因為天候不佳、轉機延遲所致。

長榮航空也增派人力支援，包括董事長、總經理等高階主管，甚至長榮航空的行政人員都在前線協助行李業務。台媒也拍到長榮航勤董事長陳有玉戴著手套搬運行李的情況。

長榮航勤1日有過百名員工依法休假，現場堆滿沒人搬運的行李。（Facebook@關鍵時刻）

據早前報道，長榮航勤員工發起在元旦日請假，源於獲公司發放的年終獎金低於同集團的長榮航空及長榮海運。長榮海運年終獎金共45個月，長榮航空年終獎金共3個月，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終獎金只有1個月。