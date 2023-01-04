正斗「航海王」！長榮海運豪發「52個月年終」全台驚羨

長榮海運去年大手筆發出40個月的年終，引發各界熱烈討論，今年獲利突破新台幣3,000億元（約合765億港元），喜開45個月年終獎金，甚至有員工最高可「領到52個月」年終獎金羨煞旁人，消息傳到內地引爆微博熱議，累計超過2,800萬閱讀量討論。



疫情三年，海運業成為少有的紅火行業，雖自2022年下半年開始，集裝箱航運領域的運價已有回落，但航運企業依舊收穫驚人業績。根據財報顯示，台灣海運龍頭長榮海運今年前3季稅後純益達新台幣3,044億元（776億港元），超過去年稅後純益2,390.15億元（609億港元），長榮海運前三季獲利增幅為92.29％，年終獎金出爐，員工拿到45個月的獎金，比去年的40個月還多。

長榮海運年終連2年登上內地微博討論。（翻攝微博）

若以基層員工月薪新台幣4萬至5萬元（10,200萬至12,750萬港元）計算，考績好的人若領到45個月，換算下來在今年已有新台幣200多萬元（50萬港元）落袋，據聞有些同仁最高甚至領到52個月。若加上去年，員工2年來拿到的年終獎金就達到了85個月，加上年中的分紅獎金，長榮海運員工2年來已經拿超過100個月的獎金。

相較之下，同屬長榮集團旗下長榮航勤年終則少了許多，近日長榮航勤爆發地勤員工以1月2日法定休假為由，集體休假導致業務癱瘓，已造成當地航班多有延誤的情事。