港口吞吐量呈下降趨勢　陳茂波：多管齊下鞏固國際航運中心地位

香港一直保持世界十大港口的地位，財政司司長陳茂波今日（27日）於網誌表示，雖然過去十年的吞吐量呈緩慢下降趨勢，但國際金融中心及國際仲裁服務，正支持本港航運業朝着更高增值的「海運業集群模式」轉型。他強調，正多管齊下鞏固和提升香港國際航運中心及國際航空樞紐的地位。



（財政司司長網誌圖片）

陳茂波以「推動高增值航運業集群的發展」為題發表網誌。他表示，雖然香港一直保持世界十大港口的地位，但吞吐量在過去十年呈緩慢下降趨勢。他續指，全球貿易中，有八至九成的貨物靠水路運輸，整個產業覆蓋領域廣泛，包括船舶製造、船隊管理，以至航運服務相關的仲裁等，當中高增值的部份是香港航運業未來的出路。

陳茂波指，已朝著高端航運服務的方向發展，目前本港有大約900家與航運相關的公司，提供多元化的海事服務；由香港船東和船舶管理公司擁有及管理的商船船隊，以總載重量計，佔全球總量的一成，是全球第四大的船舶註冊處；每周有大約270班國際貨櫃班輪，連接全球近600個目的地。

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空運方面，陳茂波指，機管局在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在預先完成安檢後，直接運達，再利用香港的國際航空網絡，毋需重複安檢程序轉運到世界各地。他表示，機管局已實行先導計劃，正在測試和建立最有效的操作流程。

陳茂波透露，粵港兩地運輸物流相關政府部門和航運團體，一直保持溝通，並尋求進一步的合作，以推動整個大灣區的航運。他又指，將結合有為政府和高效巿場，多管齊下鞏固和提升香港國際航運中心，及國際航空樞紐的地位。