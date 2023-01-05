瑞士外交部差評台灣交通：駕駛行為具攻擊性、走斑馬線都會身亡

繼美國有線新聞網（CNN）報道「台灣路況有如行人地獄」後，瑞士外交部官網針對台灣旅遊評價，直言「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」，甚至提及「一不小心走在斑馬線上都會身亡」，引起台灣官方重視，矢言將從修法、工程與執法等三面向做出積極改善。



時代力量籍立委王婉諭4日在臉書發文分享，指在瑞士外交部的官網上，有一段對台灣旅遊的評價，內容為「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為，即駕駛不會禮讓行人，是很顯著的交通事故危險因子，一不小心走在斑馬線上都會身亡」。由此提醒台灣交通部、內政部等有關部門應更積極推動行人安全的改善，洗刷台灣「行人地獄」污名。

王婉諭提及過去赴瑞士出差經驗，稱「瑞士與台灣交通的差異，自己相當有感，例如行人只要走近斑馬線，汽車駕駛便會從好幾公尺外開始減速，道路規劃也跟台灣不同。

立委王婉諭分享，瑞士外交部官網對台灣旅遊的評價寫下「繁忙的交通，無法預測及頗具攻擊性的駕駛行為」，甚至提及「一不小心走在班馬線上都會身亡」。（王婉諭臉書）

「瑞士過去每年有上千人因交通事故死亡，但也是全球第一個透過公投，將人行道及自行車道納入憲法的國家，走在日內瓦市區，人行道、自行車道很寬又很普遍，好走又舒適」，王婉諭感慨台灣行人要在騎樓、人行道、車陣間穿梭，還不時會遇到階梯、斜坡、路障，就像障礙賽一樣。

針對近來外媒與外國政府對台灣交通相繼給出差評，台交通部政務次長陳彥伯表示，行人交通安全改善近期已攜手內政部警政署、營建署與各地方政府進行三面向改善作業，修法面要將路口不禮讓行人的罰鍰加重，最高罰鍰從現行新台幣3,600元（約合916港元）提高到6,000元（約合1,527港元），目前立法院已一讀通過進入朝野協商階段，交通部會積極與立法院溝通，期盼能夠盡速通過修法。

在交通工程改善層面，陳彥伯則稱，要先將人行道有障礙物或是不連貫的情況做改善，這需要中央與地方政府一同努力，交通部正請營建署、公路總局、地方政府加速盤點，訂定計劃來改善。執法面的部分，陳彥伯指出，將會同警政署加強取締車輛不禮讓行人的行為，提升行人安全。