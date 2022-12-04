多台「無後座力炮」驚現台北街頭？非為開戰作準備　網民推測真相

烏俄戰爭持續延燒，台灣位處重要地理位置，也備受國際關注。



有日本網友近期在Twitter發文，他在台北街頭發現多個「緊急取用箱」，裏面都裝有「卡爾古斯塔夫無後座力砲」，引發不少網民熱議，不少人也懷疑其真實性。

台北街頭驚現強力「軍事武器」？（按圖了解）

有網民上月在Twitter發文，指稱台灣多處路邊出現疑似火箭砲的東西，他也放上4處不同地點的照片，只見紅色緊急箱外觀除了有簡易教學使用外，內部還裝了一具無後座力砲、兩發砲彈，其中一處地址疑似是在台北市敦化南路一段某棟大樓下。

事實上，這個類似火箭砲的物品是「卡爾古斯塔夫無後座力砲」，該產品第一具原型是在1946年製造，被歸類為輕量級反裝甲武器之一，因為重量輕、成本低，又可以與多樣砲彈結合，因此曾在各類戰役中派上用場。

不過，有網民也在帖文下透露，台灣街頭的這些武器其實只是台灣模型槍大廠「VFC」生產的模型，這應該也是業者的宣傳手段之一，政府不會允許軍武任意擺放在街頭。

根據VFC產品相關網頁顯示，該款模型採用的是瓦斯動力，附上鋁合金CNC製40mm瓦斯榴彈、BB彈發射模組，業者強調，模型是仿真砲栓開啟、裝填操作，極具收藏性及操作可玩性。

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