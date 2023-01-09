柯震東拍戲遭無人機撞傷毀容　盤點中港台藝人受傷大事記

台灣藝人柯震東經紀人9日（周一）對外證實，柯震東日前拍攝Netflix影集《乩身》時於片場發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中，新聞震驚兩岸三地。



據了解，柯震東近期在拍《乩身》時，一個動作場面需要透過無人機近距離捕捉。《乩身》發出聲明稱，「現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況。但很遺憾的，不明原因造成無人機意外撞到柯震東臉部顴骨區造成受傷，除了劇組緊急將演員送醫外，後續柯震東經紀人也有安排做較細緻的處理方式縫針」。

據經紀人說法，柯震東沒有傷到眼睛，不過臉部嚴重破相，傷口縫了20針至30針。

柯震東拍攝Netflix影集《乩身》遇恐怖意外。（劇照）

細數內地與港台藝人因演藝出演發生意外，導致毀容或受傷憾事，每隔幾年便不幸傳出，往往令粉絲心痛。

舞蹈員阿Mo紅館遭螢幕砸落

2022年7月28日，男團MIRROR紅館開唱發生重大事故，2名舞蹈員意外被重達600公斤的巨型螢幕砸傷，其中一名舞蹈員李啟言（阿Mo）傷勢嚴重，遭擊中頭部，也重創頸部，經檢查後有腦出血和頸椎第4節爆裂骨折。幸得入院治療10日後，人已清醒過來、接受密集針對性治療。

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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Selina、俞灝明火吻燒傷破相

2010年10月22日，Selina任家萱和俞灝明在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》一場爆破戲時一同被燒傷，皮膚大面積被毀。Selina遭受嚴重破相，背部、手部和腿部等多處傷勢嚴峻，燒傷面積達54%，後經歷近二年的醫治與整容；俞灝明燒傷面積則到達39%、燒傷水平到達「深二度」，但因為火光正對著他的側臉，而今各人看到俞灝明的嘴巴和面頰仍是有被毀容的跡象。雖然經過了一段艱難的康復時期，慶幸兩位現在都已經重新振作，繼續他們的演藝事業。

俞灝明當紅時是一位花美男。（網上圖片）

林志玲墮馬6肋骨斷

2005年7月8日，有「台灣第一名模」之稱的林志玲在大連拍攝廣告期間意外墮馬，造成胸部六根肋骨骨折。意外發生後，林志玲被迅速送往大連醫科大學附屬醫院就診，並住院進行治療。

據現場目擊者稱，行進過程中，林志玲好像沒有抓牢韁繩，一下子從馬的右側摔了下來，右肩先著地，同時額頭觸碰到地面上，側躺在那裡，一動不動。額頭與臉上都有擦痕，並有少量血跡，鼻子流血，痛得嘴角不斷抽搐。

林志玲墮馬摔斷6根肋骨，事後接近半年才能復工。（視覺中國）

劉德華墮馬盆骨撕裂

2009年7月，在《狄仁傑之通天帝國》的拍攝現場，劉德華保持真身上場、不用替身上陣精神，在拍攝一場隔空攀爬的戲時因為不當心而碰傷了下巴，當場血流不止。破相以後的很長一段時間裏，劉德華的下巴都印有一段長長的疤痕。

劉德華後於2017年也曾在泰國拍攝廣告時發生墮馬事件，馬匹因為受到驚嚇又踩上他的腰，劉德華當下被送往當地醫院急救，檢查出盤骨有撕裂傷和骨裂，更導致往後留下舊疾。

馮紹峰墮馬被550公斤馬壓斷腿骨

2014年12月22日，內地男星馮紹峰在無錫拍攝電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》時，因其坐騎受驚突然失控，瞬間人仰馬翻，馮紹峰隨即被重達550公斤的白馬及道具行李壓住，當場痛暈過去，送醫後發現腿骨斷裂。

馮紹峰於2014年時拍攝電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》曾發生墮馬。（微博圖片）

焦恩俊拍戲被火花炸傷耳朵

2009年7月，台灣藝人焦恩俊在拍攝電視劇《驚情》一場煙花滿天飛的戲時，耳朵被飛濺的火花不幸炸傷，就地鮮血直流，隨後焦恩俊被送往醫院實行醫治，還好最終並沒有大礙，只是在耳朵出留下了一個小小的疤痕。