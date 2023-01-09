柯震東拍戲驚傳遭炸傷毀容　經理人：臉部嚴重破相正接受治療

去年奪得台北電影節影帝寶座的柯震東，近日傳出拍攝時遭無人機炸傷毀容。

柯震東的經理人已證實事件，並稱柯震東拍攝時發生意外致臉部嚴重破相，目前正接受治療。



台灣《ETtoday星光雲》報道，有傳柯震東拍攝Netflix奇幻影集《乩身》時，遭無人機炸傷毀容。

《聯合報》報道，《乩身》去年11月在基隆舉行開鏡儀式，但僅僅拍攝1個多月，就發生無人機爆炸的重大意外，柯震東險些毀容，主角的戲份全部暫停拍攝。

報道指，無人機拍攝臉部特寫時，突然失控急速墜毀，並在柯震東面前爆炸，他當場鮮血直流，緊急送往醫院做手術縫合。

柯震東經理人證實事件，「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，謝謝關心。」

《乩身》劇組也就事件作出回應，「柯震東在拍攝《乩身》時因無人機事故發生了意外傷到臉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因。柯震東會先暫停拍攝，希望他可以有完整的時間休息與完全康復，等到完全康復後才會回到工作崗位」。

未知是否受意外影響，今年1月1日，柯震東曾在社交平台上發文稱：「新的一年希望自己能回到過去的模樣。」（Instagram@kaikaiko）

去年7月，柯震東憑《月老》奪得《第24屆台北電影節》最佳男主角，這亦是他首個影帝寶座。《月老》同時贏得最佳導演（九把刀）及最佳視覺效果。