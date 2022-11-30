內地藝人用車被裝定位追蹤器　「私生飯」過度追星或涉刑事成份？

「私生飯」，指經常跟蹤偶像的極端粉絲，他們以偷窺、跟蹤、偷拍等方式侵犯偶像隱私。

昨晚（28日），內地藝人羅雲熙就透過工作室發聲明稱，其車輛被人安裝定位追蹤器，公司對該行為表示強烈譴責。



羅雲熙工作室發表聲明稱，近日羅雲熙用車中再次發現被人安裝跟蹤定位器。有關行為不僅嚴重侵犯藝人的隱私權，同時也嚴重影響藝人與攝製組的工作安排；公司對此表示強烈譴責，事後已依法取證，決不姑息。

聲明又稱，堅決反對任何形式的追私、跟車、跟酒店、跟拍拍攝現場等擾亂公共秩序私生行為，勿通過非正當渠道獲取藝人的非公開信息，並呼籲大家理智追星，自覺抵制私生行為。

羅雲熙工作室發聲明稱，羅雲熙用車中再次發現被人安裝定位追蹤器。（微博＠羅雲熙工作室）

值得一提的是，羅雲熙並非唯一受害者。去年7月15日，藝人王一博所屬公司樂華娛樂曾發布聲明，稱再次發現疑似追蹤定位器的違法違規物品，並已報警處理，強烈譴責倒賣藝人家庭地址、拍攝地點等個人信息的行為。

今年10月31日，萌樣影視發布聲明，稱有身份不明人員多次在其藝人王鶴棣非公開活動行程中潛入藝人休息室、拍攝現場，進行偷拍、販賣並傳播偷拍內容等行為，公司已針對上述違法行為報警。

針對上述行為，有內地律師解釋，未經他人同意安裝定位器侵犯隱私權，情節嚴重也可能會構成侵犯公民個人信息罪。根據《刑法》，違反國家有關規定，向他人出售或提供公民個人信息，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。