台酸菜魚連鎖店江小漁賣過期食品　當局查獲39噸過期1年多巴沙魚

綜合台媒報道，知名連鎖餐廳江小漁酸菜魚鍋遭舉報涉嫌儲存、販賣過期食材，目前已被衛生局全數封存。事情發生後，台中涉事店緊急關閉Facebook專頁，公告暫停營業。



日前，台中市政府接到檢舉稱，知名連鎖餐廳江小漁酸菜魚鍋，涉嫌儲存、販賣過期巴沙魚（Basa fish，也稱鯰魚）。衛生局查獲過期一年多的巴沙魚39噸、芙蓉魚570公斤，還有相關醬料及配料56.68公斤，目前已全數封存，遏止逾期產品流入市面，並由地檢署偵辦。

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據悉，江小漁酸菜魚鍋主打酸菜魚鍋及酸湯豬鍋，口味多樣，辣度可選，還可以一鍋兩吃，有網絡評論指「份量超浮誇，吃完直接飽兩頓」。也有美食推介人士表示「台中好吃酸菜魚推薦，江小漁酸菜魚鍋，用料實在，湯頭好喝，芙蓉魚細緻鮮甜，四川粉條也好好吃。」事情發生後，台中涉事店緊急關閉Facebook專頁，店家公告暫停營業5天。

（ETtoday新聞雲）

經查，戴姓從業者涉嫌儲存過期食材，並重新貼標、更改日期，有的將保存期限蓋住，並販售給下游不知情的加盟商，其承認有疏失。衛生局指出，業者行為違反食安法並涉違反刑事詐欺罪，最高可處2億元（新台幣）罰鍰，並需移送法辦。

衛生局呼籲，食品業者應遵守相關規定，如有不法行為經查獲違規將依法處辦；同時也提醒消費者購買食品務必看清有效日期和相關標識，共同維護食品安全健康。市政府後續也將積極和檢調合作，共同打擊不法食安案件，保障市民健康。