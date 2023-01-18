台灣45歲單親媽有10名兒女　產後即復工　過勞感染肺炎離世

台灣南投縣有一位45歲的張姓婦人與前夫離婚後成為單親媽媽，獨自打工養育高達9名子女，月前產下第10名孩子後為拼生計，仍馬上復工，不料疑似因積勞成疾而感染肺炎，不幸於本月6日過世。台灣警方得知後主動轉介公益慈善團體、通報南投縣政府，妥善辦理張女的後事，期望孩子們能及時獲得協助。



台灣南投縣有一位45歲的張姓婦人與前夫離婚後成為單親媽媽，獨自打工養育高達9名子女，月前產下第10名孩子後為拼生計，仍馬上復工，不料疑似因積勞成疾而感染肺炎，不幸於本月6日過世。（《Ettoday新聞雲》）

南投信義警分局指出，張女原本是住在高雄市桃源區樟山里的布農族原民，因生活發生困難，於三年前舉家搬遷至南投信義鄉，平時以打零工維生，收入仍不穩定、生活困窘，婚姻又不順遂而與丈夫離婚；張婦於去年12月生產後，迫於生活重擔仍繼續工作，未妥善休養而感染肺炎，不久即於6日病逝，終年僅45歲。

分局表示，東埔派出所所長林端吉得知張女家境清寒且為單親家庭，立即主動關懷並緊急聯繫「慈悲功德會」，提供新台幣6萬元（約合15,450港元）辦理張女後事，赫然又發現張女身後竟留下多達10名子女，最年長的已20歲，最小的才剛滿月，目前只能仰賴張女的母親照顧撫養，但張母已年邁體衰，經濟狀況亦不佳，一大家子都亟需社會大眾幫助。

和社派出所所長方光雄也隨即協助家屬通報縣府社會勞動處介入，並向張榮發慈善基金會申請急難救助；信義分局長洪秋賢表示，給予弱勢兒童及青少年照顧關懷、幫助其健康的成長至關重要，除指示同仁持續追蹤關心，也呼籲民間慈善團體及善心人士共同伸援，讓弱勢家庭及時獲得幫助。