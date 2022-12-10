First Love｜離婚後人生只剩「半幸福」？單親生活再苦也請別自卑

日劇《First Love初戀》跨越20年的愛情，讓人心動不已，但裏面清楚揭示的女人結婚，成為妻子、媽媽之後，面臨的諸多挑戰與困境，情節安排與走向，鼓勵許多身在困境的媽媽們，這齣戲也是寫給媽媽的情書。



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戲中滿島光飾演的也英，嫁給醫生丈夫後，要面對勢利眼的奶奶，總是看不起她的媽媽，甚至覺得她媽媽丟人。而丈夫不僅不忠，還對也英被奶奶欺負一事，不聞不問，毫不體諒。

離婚這條路不好走

在這樣的情況下，也英咬牙選擇離婚，成為了單親媽媽，走上和她媽媽一樣的路。這是無法忍耐下的選擇，因為在那樣的婚姻關係中，強迫自己吞下一切傷害，人格和靈魂都會漸漸死去。所以明知道離婚之後的路會很辛苦，卻還是得走。

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與自己想像中截然不同的人生

也英跟媽媽一樣，選擇自己帶着孩子，而迫於經濟壓力，也英到了製作飛機餐的工廠做晚班工作，早上又去當機場清潔員，最後還被裁員，去計程車行，辛苦的學開車。雖說工作不分貴賤，但很諷刺的是，她是想成為空姐啊，怎麼事與願違呢？

連遺憾的時間都沒有

雖說是一場車禍導致她學業中斷，但走上結婚懷孕這條路的她，也從此沒有重新回到校園的可能。這讓人想到，媽媽為了照顧家庭與養育孩子，往往必須犧牲自己的理想與人生，把自己熱愛的事情先拋到腦後。柴米油鹽、把屎把尿，日子一天一天過去，不要說想做的事情，往往連遺憾都來不及。

半幸福，那剩下的一半呢？

有沒有媽媽跟也英一樣，在婚姻關係中，有那麼幾個片刻，會覺得自己是幸福的，特別是看着孩子的微笑時，但夜深人靜，怎麼就是無法真正快樂起來？有人稱這樣的狀態叫「半幸福」。但是，委屈和犧牲卻不一定可換來美滿的家庭，也英最後就看清現實，帶着兒子離開。

職場媽媽的困境

面對經濟壓力，她的工時長，甚至為了兒子請假，馬上被列入公司優先裁員的名單。這樣的情況下，不可能還想要挑工作，也沒有更上一層的可能，哪有時間充實自己呢？回家往往倒頭就睡。更別說維持形象了，化妝？連頭髮都只是隨便綁個馬尾就好。一幕也英鼓起勇氣假扮成空姐，當她整理儀容、抹上口紅，瞬間亮麗起來，整個人也變得有自信，但一般時候，她總是穿着工作服。這無疑是許多單親媽媽的寫照，因為沒有支援，生活過得勉勉強強。

更難過的是，沒有辦法好好陪伴心愛的孩子。妳知道自己沒有好好照顧他，但也無能為力。最後也英忍痛把兒子交給前夫，自己只能在休假時，陪他吃吃飯。把兒子送走的那一幕，真的讓人看了鼻酸，她就是為了兒子才這麼拚命，但卻不能跟兒子生活在一起，下班只能回到空蕩蕩的房子。這絕對不是一個媽媽的理想生活。

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產過卵的老三文魚

工作、家庭都不如己意，還能可能追尋愛情嗎？離婚又有孩子，也英形容自己是產過卵、肉質不佳的老三文魚，她對自己是沒有信心的。單親媽媽談戀愛，這在歐美不算大問題，但在亞洲社會，對單親媽媽十分不友善。

也英這樣形容自己絕非自卑心理，那確實是社會對單親媽媽的普遍觀感。「這多麼女人你不挑，幹嘛挑一個離婚生過小孩的？」認識一位單親媽媽，就不斷被交往對象的家人挑剔，阻止兩人繼續交往，最後，當這位媽媽聽到男友的媽媽說她「帶個拖油瓶」，她終於生氣了，她說：「羞辱我可以，但不能羞辱我的孩子，他是我的寶貝，他不是拖油瓶。」旋即果斷跟這個對象分手。

絕不要以為妳的人生就是這樣了

如果不能改變這世界，單親媽媽們可以改變的是自己的心態，單親媽媽沒有甚麼好羞恥的，反而更應該驕傲。因為妳願意承擔起照顧孩子的責任，沒有拋下孩子，一走了之，願意苦自己也不苦孩子。這樣的妳，才更應該被尊重。

媽媽是一生的工作，把孩子的需要放在第一位。如果成了單親媽媽，在這樣的情形下，怎麼談戀愛？妳的孩子怎麼跟妳交往的男性相處？若不行，妳還是得忍痛放棄這段感情。這時候談的戀愛可以多美好？也英故事的美好，在於晴道，他不改初衷，想保護她。但一般人大概無法遇見這麼棒的情人。

所以我們無法討厭拋下未婚妻的晴道，我們都知道這樣的男人根本是神話故事。劇中還有另外一個好男人旺太郎，向也英告白失敗，但始終有愛，一直鼓勵並幫助也英。當也英拒絕他，他傷心之餘卻對着也英大喊：「要向前看，深呼吸，然後前進。哪怕會受傷，會丟人現眼，面對人生，要大步向前邁進！」

不要看輕自己

也英在想起過去一切後她鼓勵兒子追求自己的夢想，那段話也可以為所有單親媽媽打氣。

你不需要遵照別人的期望而活，

你有權堅持自己的選擇，

就算那是錯誤，就算會失敗，

在你的人生中有總會有些意義。

不管怎樣都要挺身向前，向前看，或許妳過去經歷的一切很糟糕，但這不代表妳很糟糕。先肯定自己，不要看輕自己，不放棄努力過生活，然後期待着有一天柳暗花明，就像最後一集，鏡頭落在冰島充滿陽光的山頭。

也英兒子喜歡的女舞者說了一句話：「發自內心的欲望，可以推動巨石。」單親媽媽們，勇敢的女性一定可以活出美好的樣子。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：Netflix日劇《First Love初戀》，寫給媽媽們的情書，鼓勵身處困境的妳！】