台灣旅客遊日 驚見同鄉列車內行為失儀 更因一事被車長要求補票
撰文：聯合新聞網
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各國的邊境限制逐漸解封，再加上春節連假的到來，許多人都選擇出國旅遊。
Facebook專頁「台灣是個行人地獄」談到，他某天搭乘日本飛驒特急列車時，整節車廂有一半以上的台灣人，過程中除了很吵鬧，還違反規定把指定席當自由席搭。
有台灣旅客表示，在日本遇見同鄉的失禮行，讓他感到羞愧！（按圖了解）
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「台灣是個行人地獄」1月19日在Facebook上發文，提到他從高山（Takayama）搭飛驒特急到富山（Toyama），整節車廂有一半是台灣旅客。然而，在這一個半小時的車程中，「台灣腔中文聲的嘈雜拌嘴響徹雲霄，嘻笑打罵緣不絕耳」。
不僅如此，「台灣是個行人地獄」透露台灣旅客還「座位換來換去，把指定席當自由席在搭，被車長要求補票」。最後，他看着窗外的雪景，戴上抗噪耳機，「想要隔絕那逃離半輩子的『熟悉家鄉味』」。
在帖文的最後，「台灣是個行人地獄」引述《不開車．在路上》的內容，「使用大眾運輸工具，就是學習在公共空間該有怎樣的行為與表現，而依賴私家車，就是逐漸失去對於公共空間的意識，甚至是人本就生存在社群裏的事實」。
帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：
．「真的很沒水準」
．「我曾經在日本電車上遇過一群台灣遊客大聲喧鬧」
．「雖然很抱歉，但在日本遇到台灣人，一開始還會想用中文溝通，時間越久後發現，能不說中文就不說」
．「台北捷運一堆看影片把聲音放出來的人」
．「最受不了出國還不能遵照他國文化的人」
也有網友提到：
．「那是你沒跟朋友在一起吧！我之前在日本一個月，電車新幹線團客本來就比較吵，根本沒分國籍，朋友在一起就是會忘我」
．「我也是有遇過日本人很吵的電車，不用過度放大，能察言觀色當下狀況就好」
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