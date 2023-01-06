XBB.1.5傳播力極強　感染科醫生提防疫建議　第4針疫苗最好打這種

大陸新冠疫情來勢洶洶，全球各國在邊境管控也趨於嚴格。



台灣針對大陸入境旅客實施全面進行唾液篩檢，昨公布最新篩檢陽性率為19.9%，與1/1的25%，比率相差5.1%。

當地感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民接受媒體訪問表示，篩檢陽性率總有起伏，若差距不大，可持續觀察後續狀況。

對免疫系統而言「XBB幾乎是陌生人」 點圖看看黃立民醫生的防疫建議：

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他也提醒，「美國及大陸正在流行的XBB.1.5變異株，一定會進來台灣，只是時間早晚的問題」，民眾務必接種次世代疫苗，即使疫情再起也有保護力。

大陸疫情狀況不明，各國不敢大意，台灣指揮中心3日宣布邊境加嚴措施，將從1/6開始，從大陸啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，必須持有啟程地搭機前48小時內的PCR報告，或是24小時內抗原快篩檢驗報告。

至於針對中國大陸入境旅客全面篩檢，對象是以台商為主，而台商在大陸屬於特別的一群人，平時可能不常接觸在大陸的當地人，甚至疫情期間更不敢接觸，因此，篩檢陽性率代表的是指大陸台商的感染率，目前看來就是10％左右到20%左右，雖然與目前篩檢陽性率差不多，但陽性率還是偏高，可見大陸疫情仍屬嚴峻。「回台商人感染率高，對台灣疫情一定會帶來影響。」黃立民說道。

他指出，現大陸疫情主要流行株為XBB.1.5變異株，與台灣流行的病毒型BA.5不同，「這病毒一定會進來台灣，只是時間早晚的問題」。黃立民斷言，XBB.1.5變異株進來，勢必打亂台灣疫情趨勢！比如說，疫情本來要下來了，但這隻傳染力更強、免疫逃脫更強的變異株進入台灣，且許多人尚未遭到感染，將又會出現一波疫情，或是讓疫情拖的更久，這都是有可能的。

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避免變異株病毒在社區傳播

黃立民建議，最好能夠第一時間拉高基因定序的量能，若沒辦法做到每一個人都驗的話，至少入境台灣的確診者和相關接觸者要先做到。其次，是比較嚴重的肺炎個案，若是與大陸相關，比如說有親戚朋友是從大陸回來的，他又得到肺炎，那這個時候這個基因定序一定要做，免得他被傳了一隻比較嚴重的病毒，就進入社區我們還不知道。

盡快接種次世代疫苗保護自己

變異株XBB，是目前免疫逃脫最強的病毒株。一般而言，抗體濃度要高於500才有較好的保護力，但近期研究顯示，即使打了非次世代第四劑，或得過Omicron BA.4或BA.5，血液中對XBB病毒中和抗體的效價幾乎是零；對免疫系統而言，XBB幾乎是陌生人。即便對於BQ.1，上述條件人群的中和抗體效價也只在10到50之間。

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因此，目前XBB已經佔美國所有流行病毒株的44%，BQ.1則是歐洲國家最主要的病毒株。由於這兩隻病毒S蛋白的變異太大，之前發展出來的單株抗體幾乎都無效。醫生建議民眾，現在打疫苗一定要接種次世代疫苗，打次世代疫苗作為第四劑，是能產生對XBB或BQ.1有中合能力的抗體。而且，小分子抗病毒藥物，如Paxlovid仍然對XBB和BQ.1有效，可大幅降低住院率和重症發生。

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