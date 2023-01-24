美眾院議長麥卡錫傳今春訪台　綠委曝去年親飛華府送邀請函

美國政治新聞網站「大酒杯新聞」（Punchbowl News）1月23日引述一名直接參與會談的官員稱，美國防部正就新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今春訪台之行作準備。在台灣，民進黨立委王定宇24日透露，自己去年親飛華府送邀請函。



王定宇表示，去年9月，他代表立法院長游錫堃，親自飛到華府送邀請函，邀請麥卡錫訪台。對於現在傳出麥卡錫預計春天訪台，王表示誠摯歡迎，但也要尊重美方的準備，畢竟麥卡錫剛當選國會議長，國內工作非常多，成行與否要看美方評估判斷，會尊重其決定。

他又強調中國大陸的反彈可以預期，而台灣有權利接待朋友，全世界朋友也有權利拜訪台灣，如果大陸一直無理取鬧，阻撓台灣對外關係或國際友人訪台，勢必會適得其反。最後他指出，台美關係穩固堅強，台美關係鐵律不能受大陸干擾及影響，符合台美兩國間的利益及民眾福祉。

據早前報道，麥卡錫在2022年美國中期選舉舉行期間，自稱如當選眾院議長或會訪台。倘成行，這將是美眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）2022年8月2日至3日訪台後，再有美國眾議院議長訪台。此舉勢必將引起北京當局強烈不滿。