台總統府證陳建仁接任行政院長　27日正式宣布

台灣行政院長蘇貞昌請辭後，前副總統陳建仁傳已經點頭答應接任行政院長一職。對此，總統府發言人張惇涵周三（25日）表示，針對新任閣揆人選，總統蔡英文下午正式徵詢陳建仁後定案，預計周五（27日）上午召開記者會正式宣布。



張惇涵表示，蔡英文下午邀請陳建仁就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案；總統並立即告知蘇貞昌及副總統賴清德。他提到，執政團隊的目標是穩定政局、開創新局，並在農曆年節後，讓新的內閣團隊迅速就位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

公開資料顯示，陳建仁現年71歲，為國際知名流行病學專家，曾任台灣第14屆副總統、行政院衛生署署長、行政院國家科學委員會主任委員、中研院副院長等職務。其學術成就斐然，是國際知名砷中毒專家，並曾領團隊進行全球規模最大、時間最長的肝炎病毒追蹤研究，發現預測末期肝病重要分子標幟。

鄭文燦（左）料接任副閣揆，與陳建仁組「仁燦配」。（聯合報）

而針對內閣人選，據《聯合報》報道，副閣揆將由桃園市前市長鄭文燦接任、內政部長由基隆市前市長林右昌接任、交通部長王國材留任。另行政院秘書長李孟諺留任、內政部次長陳宗彥則轉任行政院發言人。至於衛福部長薛瑞元應該也會離任，農委會主委陳吉仲可能留任。

陳建仁接新閣揆的消息亦引起各政界人士關注，民眾黨主席柯文哲表示，他認識陳建仁甚久，其人和沒問題，但好壞要等做了才知道；新北市長侯友宜表示，對於中央的內閣人事調整，會給予尊重，但最重要的還是內閣就定位後，需要大家同心齊力，團結在一起，為這塊土地認真打拼，讓台灣永續繁榮。而國民黨副秘書長、議員李彥秀表示「這是一個不讓人意外，卻極度失望的結果」，指缺乏「政治敏感度」可能是陳建仁擔任閣揆最大的致命傷。